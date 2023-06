Drew Barrymore, furiosa com os tabloides por afirmar que desejava a morte da mãe: ‘Como você ousa!?

Drew Barrymore recentemente teve uma entrevista em que abordou sua educação caótica, de seu excêntrico pai John Drew Barrymore, que apenas regado com limões e azeite a ela mãe que a levava para festas no Studio 54.

De acordo com a página seis, Drew Barrymore disse que mal podia esperar pela morte de sua mãe. Na segunda-feira, porém, ela postou um vídeo atacando os tablóides que “distorceram” suas palavras. “Como você ousa?! Você me atormenta desde que eu era criança”.

Ao falar com a revista The New York, ela mencionou que “Todas as mães deles se foram, e minha mãe não. E eu fico tipo, ‘Bem, eu não tenho esse luxo.’ Mas eu não posso esperar”

Drew Barrymore se arrepende de ter dito isso sobre sua mãe

ela elaborou “Não quero viver em um estado em que desejo que alguém se vá mais cedo do que deveria, para que eu possa crescer. Na verdade, quero que ela seja feliz, prospere e seja saudável. Mas tenho que f- rei cresce apesar de ela estar neste planeta.“

No entanto, mais tarde na entrevista, a atriz de “ET” compartilhou remorso por seus comentários duros.

Drew Barrymore admitiu que se sentiu mal depois do que disse “Eu ousei dizer isso e não me senti bem”, disse ela. “Eu me importo. Nunca deixarei de me importar. Não sei se alguma vez soube como proteger totalmente, fechar, não sentir, construir o muro.”

Em outra entrevista, a estrela do ET foi ao Howard Stern Show para falar sobre sua criação “Acho que ela criou um monstro e não sabia o que fazer com o monstro“.

Drew Barrymore foi emancipada de seus pais quando tinha 14 anos

Barrymore afirmou que não culpou sua mãe, Jaid Barrymore, por sua criação. “Escolhi conscientemente não ver minha vida como coisas que foram feitas a mim”, disse ela. “Quero ver isso como as coisas que fiz e escolhi fazer. Não me sinto atraído por pessoas que colocam a culpa nos outros. não acho sexy.”