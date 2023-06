Drew Rosenhaus luta com tubarão em viagem de pesca com Tyreek Hill

Reproduzir conteúdo de vídeo





Drew Rosenhaus deixou de ser um tubarão proverbial na terça-feira … para lutar contra um real um — e a cena selvagem foi toda capturada em vídeo!!!

O encontro caótico do super agente da NFL com a fera do mar aconteceu apenas alguns minutos atrás, enquanto ele estava pescando com seu cliente, o astro dos Dolphins Colina Tyreek.

Você pode ver na filmagem que Rosenhaus acabou de postar em sua página do Twitter … enquanto ele estava mergulhando no oceano, um tubarão parou no barco – mas em vez de nadar com medo, ele foi em direção a ele !!

As pessoas no navio pediram a Drew que pensasse duas vezes … mas o homem que ajudou a negociar mais de US $ 7 bilhões em contratos da NFL colocou as mãos no tubarão e o puxou para ele!

Rosenhaus pode ser visto na filmagem, pedindo às pessoas no barco que tirem uma foto.

Uma das melhores partes do clipe? Um dos pescadores perguntou a Hill se ele queria participar da festa na água com Drew … e a resposta de Tyreek foi inestimável.

“Inferno, não!” o wide receiver exclamou.