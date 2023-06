Duelo de tricolores: São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi

São Paulo e Fluminense se enfrentam no Estádio do Morumbi, dia 1 de julho, às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (Brasileirão), rodada que marcará o final do primeiro terço do Brasileirão de 2023. O São Paulo está na 11ª colocação com 18 pontos ganhos, e vem em busca de recuperação após a derrota fora de casa para o Cruzeiro por 1 a 0, na última rodada. O Fluminense está na 5ª colocação com 21 pontos, e vai para o jogo buscando voltar a brigar pelo título da competição.

Estes são dois times que prometiam muito no semanas atrás. Se o São Paulo fez o excelente campeonato de 2022, o Fluminense começou a edição de 2023 quase que impossível, mas as últimas semanas têm sido um pouco menos regulares que no começo. Os dois times estão separados por apenas 3 pontos. Se o Fluminense pode se distanciar, o São Paulo quer colar no rival carioca.

Quem é o favorito desta partida?

Muitas análises podem ser feitas a estas duas grandes equipes, contudo, o melhor seria entender aquilo que realmente pensam especialistas que tenham uma percepção bastante neutra. Isso é o caso dos profissionais das previsões esportivas, como podemos encontrar no portal Sportytrader, uma referência da área, mas também de casas de apostas, como a Dafabet.

Segundo é possível ler no palpite do site, o São Paulo vai vencer esse duelo entre tricolores. As principais razões são o excelente desempenho do São Paulo em casa. Por outro lado, o Fluminense não tem um desempenho muito bom fora de casa. Mais, o São Paulo precisa vencer com urgência para não sair das colocações de classificação pelas competições continentais. Esse favoritismo paulista é confirmado pelas casas de apostas. Por exemplo, segundo o Dafabet apostas no Brasil que pode conhecer no Sportytrader, a odd da vitória paulista é de 2.33 contra 3.25 para os cariocas.

O que ver nessa partida?

O técnico Dorival Júnior pode ser um grande desfalque para a partida, pois o Calleri sentiu dores nas costas depois da partida contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, e vem tratando no Reffis desde então. Se o atacante argentino é dúvida, o zagueiro Beraldo é certeza como desfalque, com uma lesão no ligamento do tornozelo, a jovem promessa pode ficar fora por até um mês. O lateral Caio Paulista está fora por questões contratuais, e no seu lugar jogará o meia Patrick.

Pelo lado do tricolor carioca, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno do volante André na competição, suspenso contra o Bahia, porém terá o desfalque do zagueiro e capitão Nino, expulso contra o tricolor baiano. O zagueiro David Braz deve ser o substituto, já que Manoel está suspenso por doping. Em busca de recuperação, é provável que Diniz mande seus principais jogadores para a partida.