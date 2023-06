durante audiência, secretário confirma novo edital; confira!

O concurso PC TO ( Polícia Civil do Tocantins) pode estar mais perto do que se pensa, já que o secretário esclareceu notícias sobre o novo edital.

Durante audiência realizada no Ministério Público de Tocantins para tratar sobre a redução de homicídios no estado, o secretário de Segurança Pública de Tocantins, Wlademir Costa Mota Oliveira, anunciou que o edital está em andamento.

Apesar de ainda não existirem maiores detalhes sobre vagas e cargos, Wlademir Costa também informou que algumas etapas do novo concurso PC TO foram concluídas e despachará com o governador para acelerar o processo do certame, em breve.

Declaração anterior

No início do ano, o secretário havia falado sobre o certame e expectativa do edital sair neste ano: “O governador Wanderlei Barbosa tem investido bastante na segurança pública. Nós agora tivemos aí a implementação de mais de 900 homens na polícia militar formados, está em andamento o concurso da polícia civil (PC TO) que deve sair esse ano, tivemos entrega de material recente ao corpo de bombeiros”

Necessidade de novo edital

Mediante a necessidade de suprir o quadro de efetivos da corporação, o deputado estadual Moisemar Marinho solicitou a realização de um novo concurso PC TO ( Polícia Civil de Tocantins).

Ao todo estão sendo solicitadas 1.500 vagas em caráter de urgência. O pedido foi apresentado durante sessão ordinária na última terça-feira, 14 de fevereiro, na ALETO- Assembleia Legislativa de Tocantins.

“Este concurso é importante para suprir o déficit do quadro de pessoal na instituição. A falta de pessoal para realização do importante trabalho desenvolvido pela Polícia Civil prejudica a eficiência dos trabalhos de investigação e inteligência da Secretaria de Segurança Pública à população“, destaca o deputado Marinho.



Vacância PC TO

Segundo levantamentos, a Polícia Civil de Tocantins conta com 748 cargos vagos e apesar da necessidade, detalhes sobre o quantitativo de oportunidades que serão ofertadas no próximo edital ainda não foram divulgados. Confira a vacância de acordo com a especialidade:

Delegado: 86 cargos vagos

Perito: 99 cargos vagos

Papiloscopista: 78 cargos vagos

Agente de Necrotomia: 18 cargos vagos

Agente de Polícia: 234 cargos vagos

Escrivão: 233 cargos vagos

Contudo, os cargos já foram estabelecidos. O próximo edital vai contar com oportunidades para: Agente de Polícia, Agente de Necrotomia, Delegado, Escrivão, Papiloscopista e Peritos. Vale lembrar que os salários iniciais devem variar entre R$ 6,6 mil a R$ 18,4 mil.

O novo certame já conta com comissão formada, desde maio de 2021. O ex-secretário do estado de Tocantins, Cristiano Sampaio, afastado do cargo após investigação policial da Polícia Federal já tinha pontuado no segundo semestre de 2021, em agosto, alguns esclarecimentos importantes sobre o certame, assim como detalhes sobre a suposta banca:

“Não posso dizer que é a favorita. Ela passará por um processo natural. Mas para o concurso da Polícia Militar, que está em andamento, o Cebraspe foi o escolhido. Para o concurso dos Bombeiros, que está em andamento, também foi o escolhido. Então é possível que o Cebraspe seja uma das bancas ou a banca escolhida“.

No que se refere às vagas ofertadas e as possíveis aposentadorias, Sampaio disse na época: “Houve uma revisão desses números por parte da Secretaria de Administração, pois isso passa pelo número de aposentadorias no período. Esse número, agora, é de 313. Este número só estará fechado e definido quando o edital for publicado“.

Requisitos dos cargos do concurso PC TO

Os cargos que possivelmente serão ofertados no novo edital deve conter os seguintes requisitos:

Agente de Polícia: graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Auxiliar de Autópsia: cursos de nível superior; curso técnico na área da Enfermagem; Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

cursos de nível superior; curso técnico na área da Enfermagem; Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Delegado: graduação completa de nível superior de bacharel em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação completa de nível superior de bacharel em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Escrivão: nível superior em qualquer área de formação; curso de nível técnico de informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

nível superior em qualquer área de formação; curso de nível técnico de informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Médico Legista: bacharelado em Medicina; registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

bacharelado em Medicina; registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Perito Criminal: graduação de nível superior, de acordo com a área especificada no edital, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação de nível superior, de acordo com a área especificada no edital, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Papiloscopista: graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quando foi o último edital?

O último concurso PC TO apresentou 515 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A Fundação Aroeira foi a banca organizadora da seleção que contou com oportunidades para: Delegado, Agente, Escrivão, Papiloscopista, Agente de Necrotomia, Médico Legista e Perito Criminal.