Dwayne ‘The Rock’ Johnson grita com Themba Gorimbo do UFC depois de ouvir a luta financeira do lutador

Dwayne “The Rock” Johnson pode se identificar com um dos rostos mais novos do UFC.

No sábado, o megastar de Hollywood deu um alô para o meio-médio do UFC Themba Gorimbo, que recentemente conquistou sua primeira vitória dentro do octógono com uma decisão unânime sobre Takashi Sato em maio passado.

Após a vitória, Gorimbo disse à mídia que estava sem dinheiro para sua segunda luta no UFC.

“Eu estive sem dinheiro”, disse Gorimbo em seu scrum de mídia pós-luta do UFC Vegas 73. “Eu vim para a América há sete semanas sem dinheiro. Eu só tinha dinheiro para voar, ir do aeroporto para a academia, ficar na academia e aí um amigo me mandou $ 200.

“Tem sido uma montanha-russa. Eu não tinha dinheiro, se você olhar minha conta bancária, há $ 7 agora. Na minha conta bancária, há $ 7, e tenho que aproveitar isso. Não sei quanto estou recebendo. Tudo o que eu tenho focado para essa luta é conseguir a vitória. A vitória foi a coisa mais importante, o dinheiro é o subproduto de conseguir a vitória.”

Johnson reagiu a um gráfico no Twitter compartilhado pela ESPN recapitulando a história de Gorimbo, relacionando as lutas financeiras de Gorimbo à sua própria história de origem, que envolvia ter $ 7 em seu nome antes de se tornar uma lenda da WWE e uma estrela de cinema de primeira linha. A figura é tão intrínseca à mitologia de Johnson, que inspirou o nome de sua produtora Seven Bucks Productions.

“Isso é muito louco de se ver e traz de volta muitas emoções e memórias”, escreveu Johnson. “$ 7,49 na conta bancária deste lutador. Uma vez eu também tive $ 7 dólares. Eu estive lá nessa rotina. Te protejo, irmão. Eu ajudo. Você conseguiu isso”

Johnson encerrou seu tweet com: “Entrarei em contato”.

Gorimbo viu o tweet de Johnson e agradece.

“Deus o abençoe, irmão”, escreveu Gorimbo. “Obra de Deus.”