Dwyane Wade oferece conselhos aos prospectos do draft da NBA, aqui está o que você deve fazer!

Na verdade, o futuro membro do Hall da Fama disse que é o No. 1 coisa que ele sabe agora que gostaria de saber quando foi convocado para a NBA em 2003.

Com a 5ª Escolha, no Draft da NBA de 2003, o Miami Heat Select…

“Tente conseguir alguém em sua vida que realmente conheça finanças”, disse o homem de 41 anos. “Alguém com quem, espero, você possa construir um relacionamento. Espero que você possa construir uma confiança eventualmente.”

Wade levou seu conselho um passo adiante … dizendo que os caras deveriam fazer tudo o que pudessem para aprender sobre as próximas verificações da NBA por conta própria também.

Claro, Wade é uma das melhores pessoas de quem os novatos podem ouvir as dicas … ele jogou na liga por 16 temporadas – e acumulou quase $ 200 MILHÕES apenas em contratos.

A noite do draft começa às 20:00 ET … e Wade também deu conselhos aos jovens sobre como lidar com a noite – e, sim, envolve tirar muitas fotos !!!