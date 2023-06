Dylan Mulvaney diz que se sentiu abandonada por Bud Light: tenho medo de sair de casa”

Tsaqueador de influenciadores Dylan Mulvaney diz que se sentiu abandonada por Bud Light depois de enfrentar “mais bullying e transfobia do que eu jamais poderia imaginar” por causa de sua parceria com a gigante da cerveja.

Em um vídeo postado na quinta-feira no Instagram e TikTok, ela disse que “estava esperando a marca entrar em contato comigo. Mas eles nunca o fizeram.” Ela disse que deveria ter falado antes, mas estava com medo e esperava que as coisas melhorassem – mas isso não aconteceu.

“Há meses estou com medo de sair de casa”, disse Mulvaney. “Fui ridicularizado em público. Fui seguido e senti uma solidão que não desejo a ninguém.”

Figuras conservadoras e outros pediram um boicote à Bud Light

Um dilúvio de críticas e ódio estourou logo depois que Mulvaney abriu uma Bud Light em um vídeo do Instagram em 1º de abril como parte de um concurso promocional para a marca de cerveja. Ela exibiu uma lata estampada com seu rosto que a Bud Light enviou para ela – um dos muitos brindes corporativos que ela ganha e compartilha com seus milhões de seguidores.

Figuras conservadoras e outros pediram um boicote à Bud Light, enquanto os apoiadores de Mulvaney criticaram a marca de cerveja por não fazer o suficiente para apoiá-la.

Nas semanas e meses que se seguiram, dois executivos de marketing da controladora Anheuser-Busch InBev pediram licença, a Bud Light perdeu sua posição de décadas como a cerveja mais vendida da América e a Human Rights Campaign, o maior grupo de defesa dos direitos LGBTQ+ do país. , suspendeu sua classificação de referência de igualdade e inclusão para a gigante cervejeira.

“Para uma empresa contratar uma pessoa trans e depois não apoiá-la publicamente é pior, na minha opinião, do que não contratar uma pessoa trans – porque dá aos clientes permissão para serem tão transfóbicos e odiosos quanto quiserem”, disse Mulvaney. , sem nomear Bud Light.

A ABInBev, sediada na Bélgica, não respondeu imediatamente aos e-mails solicitando comentários na sexta-feira.

Em uma declaração de 14 de abril, o CEO da Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, disse que a empresa “nunca teve a intenção de fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Nosso negócio é reunir as pessoas para tomar uma cerveja”.

Outras empresas, incluindo Target e Starbucks, foram recentemente criticadas por seus esforços para atrair a comunidade LGBTQ+, especialmente durante as comemorações do Orgulho LGBT de junho, apenas para enfrentar mais protestos quando tentaram recuar.

Os confrontos ocorrem em meio a um debate furioso e crescente sobre os direitos das pessoas transgênero. Pelo menos 17 estados promulgaram leis que restringem ou proíbem cuidados de afirmação de gênero para menores, a maioria desde o início deste ano.