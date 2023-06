‘É uma luta muito dura’: craques brasileiros derrotam Charles Oliveira x Beneil Dariush no UFC 289

Charles Oliveira e Beneil Dariush se enfrentam neste sábado na co-luta principal do UFC 289 em Vancouver, British Columbia, de olho em uma possível disputa pelo cinturão dos leves – e as estrelas brasileiras do MMA preveem uma luta desafiadora para “do Bronx”, mesmo que sejam todos torcendo pelo ex-campeão.

Oliveira volta à ação oito meses depois de perder para Islam Makhachev pelo cinturão até 155 libras, que quebrou uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Enquanto isso, Dariush busca sua tão esperada oportunidade de título depois de sair vitorioso em suas últimas oito lutas.

Duas vezes desafiante ao título do UFC, Demian Maia, que visitou o campo de treinamento de Oliveira no UFC 289 no Chute Boxe Diego Lima em maio passado, quebrou a luta durante uma recente aparição no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.

“Assim como Charles, Beneil está sempre lutando contra todo mundo e vencendo muitos caras duros”, disse Maia. “Danilo [Marques]um amigo meu que mora [in California] e treina no Kings MMA, disse [Dariush] ama jiu-jitsu, tem um bom jiu-jitsu e também é meu fã. Ele vem de um passado de wrestling, então ele tem os dois jogos, e também luta em pé, ele vai para isso.

Maia acha que Dariush poderia ser ainda melhor como lutador se não fosse um detalhe: ele tende a “se emocionar” nas lutas.

“Às vezes seria mais fácil para ele simplesmente aceitar [his opponent] baixo e controle, mas ele quer brigar porque o outro cara tá brigando também”, disse Maia. “Charles leva vantagem no jiu-jitsu, mas Beneil é perigoso também. Acho que Beneil tem vantagem no wrestling, e Charles tem vantagem em pé porque é mais técnico, é mais comprido e maior. Este vencedor pode ser decidido em pé.

“É uma luta interessante”, continuou Maia. “Dois grandes lutadores, gosto muito dos dois. Sou amigo do Charles e torço por ele, claro, mas gosto muito dos dois.”

O ex-campeão dos penas do UFC e WEC, José Aldo, também tem grandes coisas a dizer sobre Dariush, que é um protegido do antigo técnico brasileiro Rafael Cordeiro no Kings MMA.

“O jiu-jítsu do Charles é mais apurado, mas o chão do Dariush é acirrado também”, disse Aldo no Trocação Franca. “Sempre fui fã de Dariush por muito tempo. Já falei para o Rafael antes: ‘Aquele cara que te ajuda, eu vejo ele no córner e nas lutas, acho ele muito habilidoso’. Ele já merecia lutar pelo título, sempre entrega grandes lutas.

“Ele está lutando contra Charles agora, e é uma grande oportunidade para Charles se recuperar também. Torço pelo Charles, amo ele e espero que ele consiga voltar às pistas de vitórias e ao cinturão, mas é uma luta muito dura. O Dariush não tem vergonha de lutar no chão e em pé, mas se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Charles. Que ele vença essa luta.”

Alex Pereira, que conquistou o título dos médios do UFC e agora busca um novo começo no meio-pesado contra o ex-campeão Jan Blachowicz, disse em um episódio recente do Trocação Franca que fica do lado do compatriota neste final de semana no Canadá.

“Charles é um guerreiro. Ele tem uma história tão bonita, teve uma vida tão difícil”, disse Pereira. “Acho que essa luta foi a jogada certa. Ele está planejando tudo direitinho, assim como eu. A equipe dele parece estar em ótimas relações com o UFC porque essa é a luta certa a se fazer para disputar o cinturão a seguir. É uma luta dura, claro, mas ele foi o campeão e não terá lutas fáceis agora. Ele vai lutar com os melhores, realmente. E estou com ele, estou com Charles. Estou torcendo por ele.”