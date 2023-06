Ebserh terá novo concurso em 2023

Na última segunda-feira, 19 de junho, o líder do Ministério da Educação, Camilo Santana, confirmou a liberação de um novo concurso público para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). De acordo com ele, portanto, a publicação do edital deverá ocorrer durante o segundo semestre deste ano de 2023.

“A Ebserh irá fazer concurso público no segundo semestre para ampliar o atendimento em todo o Brasil dessa rede hospitalar, que é tão importante”, pontuou Santana.

A divulgação da informação aconteceu durante entrevista ao programa de televisão Bom Dia Ceará. O ministro esteve na cerimônia de inauguração de quatro instalações do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), que é vinculado à Ebserh.

“Estamos entregando hoje um reforço de equipamentos para um hospital que é referência para a população de Fortaleza e do Ceará, ampliando os leitos de enfermaria cirúrgica, atendendo melhor as gestantes e aprimorando a pesquisa, o ensino e a qualidade de vida entre os servidores”, destacou durante o evento.

Quais serão as vagas para o Ebserh?

A expectativa é de que o próximo processo seletivo da Ebserh conte com a oferta de 681 novas oportunidades. O número, portanto, está no projeto básico para o próximo edital. Isto é, documento que indica informações iniciais para o edital.

Segundo o documento, as vagas serão para cargos de nível médio/técnico. Estas, então, devem se dividir nos setores Assistenciais e Administrativos. Além disso, o concurso deverá contar com vagas de nível superior, nas áreas Assistenciais, Administrativas e Médicas.

Desta forma, as oportunidades serão da seguinte forma:

Área Médica: 551 vagas para 69 cargos/especialidades;

Área Assistencial: 96 vagas para 39 cargos/especialidades;

Área Administrativa: 34 vagas para 14 cargos/especialidades.

Veja também: Governo Federal anuncia novos concursos



Você também pode gostar:

Aqueles que desejam concorrer a estas oportunidades, portanto, já podem iniciar ou reforçar seus preparativos.

Novo edital contará com vagas para 39 hospitais

Até o presente momento, não é possível saber quais serão os cargos do próximo processo seletivo da Ebserh. No entanto, de acordo com o documento, as vagas do concurso deverão se direcionar a 39 hospitais que fazem parte da Ebserh. Alé mdisso, a sede da empresa também deverá receber novos servidores.

Com isso, serão eles:



Hospital Universitário da UFMA

Hospital Universitário do Piauí

Complexo Hospitalar da UFC

Hospital de Doenças Tropicais

Hospital Universitário Ana Bezerra

Hospital Universitário Onofre Lopes

Maternidade Escola Januário Cicco

Hospital das Clínicas da UFPE

Hospital Universitário Lauro Wanderley

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

Hospital Universitário Alcides Carneiro

Hospital Universitário Júlio Bandeira

Hospital Universitário da UFS

Hospital Universitário de Lagarto

Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Maternidade Climério De Oliveira

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Hospital Universitário de Brasília

Hospital das Clínicas da UFG

Hospital Universitário da UFJF

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Hospital Universitário Antônio Pedro

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes

Hospital das Clínicas da UFMG

Hospital Universitário da Grande Dourados

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Hospital Universitário Júlio Müller

Hospital de Clínicas da UFTM

Hospital Universitário da UFSCar

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR

Hospital Universitário da UFSC

Hospital Universitário de Santa Maria

Hospital Escola da UFPel

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior

Hospital Universitário Getúlio Vargas

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá

Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia

Dessa forma, aqueles que desejarem ingressar em um destes órgãos poderão concorrer às vagas do próximo concurso.

Certame da Ebserh terá duas etapas

Apesar de ainda não ser possível saber maiores informações sobre cargos do concurso da Ebserh, já se sabe como serão as etapas.

Nesse sentido, o processo de seleção consistirá em duas etapas. Isto é, sendo a primeira uma avaliação objetiva e a segunda uma prova de títulos. Desse modo, já é interessante que os candidatos se atentem ao possível conteúdo programático, além de títulos.

Com a conclusão do projeto básico, o próximo passo será a seleção da banca organizadora. Esta, então, ficará responsável pelo processo de inscrição, aplicação das provas e divulgação do resultado final do certame.

Veja também: Transpetro terá concurso no segundo semestre do ano

Após a contratação da banca, já ocorrerá a publicação do edital oficial do concurso.

Quando foram os últimos concursos?

O último concurso à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ocorreu no ano de 2022.

Na época, este contou com a oferta de 701 vagas, mais formação de cadastro de reserva para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá.

Assim, as oportunidades foram para os seguintes setores:



Médica: 122 vagas, além da formação de cadastro de reserva;

Assistencial: 492 vagas, além da formação de cadastro de reserva;

Administrativa: 87 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O certame teve a homologação no dia 24 de junho do ano passado, possuindo um prazo de validade de um ano. Então, em caso de uma possível extensão, os candidatos aprovados poderão ser convocados até o dia 24 de junho de 2024.

Já o último edital nacional contou com a oferta de 1.660 vagas distribuídas para 40 unidades hospitalares.

Ademais, durante o mesmo período, a Ebserh também efetuou um processo seletivo para o Hospital de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Para este, foram mais 804 vagas, chegando ao total de 2.464 oportunidades no ano de 2019.

As vagas foram distribuídas em cargos de nível médio, técnico e superior. Na época, a banca organizadora contratada foi o IBFC, ou seja, mesma empresa que atuou em seu último edital.

Último certame teve prova objetiva

No último concurso nacional da Ebserh todos os participantes foram avaliados por meio de exames objetivos e prova de títulos.

Dessa forma, o exame nacional consistiu em 50 questões para carreiras de nível médio, e 60 questões para cargos de nível superior.

Assim, as questões das provas foram da seguinte maneira:

Português;

Raciocínio Lógico, exceto para o posto de médico;

Noções de Informática, somente para a área administrativa;

Legislação do SUS;

Legislação da Ebserh;

Conhecimentos Específicos.

Veja também: IBGE deverá ter novo concurso público em breve

Nesse sentido, é muito importante que os candidatos do próximo concurso consultem as provas anteriores. Dessa forma, é possível entender o estilo de cobrança da banca examinadora. Além disso, o candidato já entra em contato com possíveis disciplinas que poderão ser cobradas no próximo certame.