Eddie Hearn: Jake Paul vs. Nate Diaz ‘uma incompatibilidade’ que ‘não vai durar 4’ rodadas

É seguro dizer que Eddie Hearn não acredita muito nas habilidades de Nate Diaz como boxeador.

O chefe do Matchroom Sport esteve no boxe profissional durante a maior parte de sua vida, então ele viu muito do melhor e do pior que o esporte tem a oferecer. E falando na quarta-feira durante uma aparição no estúdio em A Hora do MMAHearn deu uma revisão menos do que estelar das habilidades de Diaz antes da estreia pugilística da ex-estrela do UFC contra Jake Paul em 5 de agosto.

“Assisti a clipes de hit pads de Nate Diaz, acho que posso até ter contado a você, e fiquei tipo [staring blankly, open-mouthed]”, disse Hearn A Hora do MMA apresentador Ariel Helwani. “Você sabe que vai ser uma incompatibilidade contra Jake Paul, não é?”

“Eu sei que você ama Nate Diaz e eu o amo. Ouça, eu só o encontrei algumas vezes – que cavalheiro. Mas para ser uma incompatibilidade contra Jake Paul? Sim [he’s getting smoked].”

O trabalho de Diaz tem sido objeto de escrutínio na preparação para o pay-per-view de 5 de agosto, que acontece no American Airlines Center em Dallas. Um breve clipe de Diaz batendo pads filmado em maio, em particular, foi duramente criticado quando o nativo de Stockton, Califórnia, se prepara para fazer sua estreia no boxe profissional, apesar de sua duração extremamente curta.

Diaz era conhecido por sua perspicácia no boxe de metralhadora no MMA e treinou com vários boxeadores de ponta ao longo de seus 20 anos de esportes de combate, incluindo o ex-campeão Andre Ward, que foi introduzido no International Boxing Hall of Fame em 2021.

Mas ter um boxe de alta qualidade para o MMA nem sempre se traduz em ter um boxe de alta qualidade para o boxe profissional, por mais que Hearn não pense muito bem nas habilidades de Paul, ele está confiante sobre o que vai acontecer quando Diaz e o YouTuber colidirem. em Dallas.

“Você pode ver as pessoas batendo nos pads e sabe se elas podem [box]”, disse Hearn.

“Pelo que eu vi, talvez você [Helwani] contra Nate é um 50-50. Mas podemos fazer uma aposta amistosa nessa luta, e eu te dou as chances. Não sei qual é a linha real, porque vocês fazem as coisas um pouco diferentes aqui, mas darei a vocês 3 para 1 sobre Nate Diaz, se quiserem.

“Honestamente [I’m that confident]. E estamos falando de Jake Paul. Nós não estamos falando sobre [Tyson] Fúria ou AJ [Anthony Joshua] lutando contra um lutador de MMA. Estamos falando de Jake Paul.

“Não vai passar quatro [rounds]”, acrescentou Heard. “Quero dizer, escute, a menos que seja um pouco de blefe de Nate, o que eu vi. Talvez.”