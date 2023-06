edital a qualquer momento; confira avanço!

O concurso Emater AL (Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável) anuncia mais um avanço em prol do edital.

Agora, o certame já conta com Grupo de Trabalho que tem a principal função de verificar a viabilidade de realização de concurso para provimento de vagas.

Além disso, o cronograma de trabalho deverá ser realizado e apresentado ao Governador até o mês de agosto. O concurso estava previsto desde o ano de 2022 e o anúncio inicial foi feito pelas redes sociais. A previsão é de 100 vagas para a área da assistência técnica agrícola.

Necessidade do concurso Emater AL

A necessidade da realização do edital já foi prevista desde os anos anteriores. Em 2020, por exemplo, o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Alagoas (Fetag AL), Givaldo Teles, ressaltou a necessidade de concurso Emater AL, visto que já são mais de 30 anos sem uma seleção.

Sobre o assunto do concurso Emater AL, pontuou: “O Governo do Estado precisa voltar seu olhar para a assistência técnica rural e efetivar os técnicos através de concurso público e não via contrato como bolsistas. Há mais de 30 anos não realiza um concurso na área da Agricultura em Alagoas”.

De acordo com esclarecimentos do Portal da Transparência, o órgão possui 47 servidores ativos, contudo, a grande maioria é comissionada, vindo de outros locais.

Emater AL

O Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater AL), Autarquia de regime especial vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), foi criado em 2011.

O Instituto foi criado com o objetivo de:



realizar pesquisa agropecuária,

prestar assistência técnica,

geração e adaptação de tecnologias por meio de metodologias educativas e participativas,

contribuindo para a promoção do desenvolvimento rural sustentável em todo estado.

Concursos previstos com vagas em Alagoas

Os concursos federais ainda estão em fase de autorização. O Governo Federal tem liberado a lista dos certames que já conseguiram o aval.

Ao todo são 1.444 vagas para os cargos de nível médio e superior. Confira os que já receberam autorização:

Funai

Ministério do Meio Ambiente

Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação

Diplomata

Concursos federais autorizados

O concurso Funai deve acontecer em breve em virtude da necessidade de contratação de novos profissionais. O aval oficial aconteceu no dia 02 de maio. Ao todo são 502 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio: Agente em Indigenismo: 152 vagas

Agente em Indigenismo: 152 vagas Nível superior: diversos cargos: 350 vagas

A remuneração também varia de acordo com o cargo, atualmente, os valores são:

A partir de R$5.349,07 para o cargo de nível médio e de R$6.420,87.

Diante disso, o edital deverá ser liberado até 02 de novembro, segundo o prazo pré estabelecido, seis meses.

Plano de carreira

Sobre o plano de carreira, a presidente do órgão, Joenia Wapichana, destacou: “Agora nós estamos tratando do plano de carreira dos servidores da Funai que ainda precisa ser criado e aprovado. (É preciso) Ter concursos públicos novos, precisa de uma estrutura forte, orçamento forte, precisa de apoio em diversos ministérios para executar o que a gente fala da política indigenista e atenção aos povos indígenas”.

O cargo de indigenista deverá preencher os seguintes requisitos:

Especialista em Indigenismo: graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente;

Agente em Indigenismo: certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação legal equivalente.

As remunerações dependem do cargo e nível de escolaridade sendo de R$ 3.643,65 (nível médio) e R$ 7.503,14 (nível superior). Confira mais detalhes sobre os concursos federais.

Ministério do Meio Ambiente

O certame do Ministério do Meio Ambiente também foi autorizado. A autorização aconteceu no dia 02 de maio e deve ser voltado aos cargos de nível superior.

Ao todo serão 98 vagas para analista ambiental. Vale lembrar que as remunerações serão de R$10.014,71, já considerando o reajuste salarial sancionado pelo presidente Lula e o auxílio-alimentação de R$658. O prazo para a publicação deverá ser até 02 de novembro.

Mais concursos federais autorizados

Outro edital autorizado foi o do concurso MCTI ( Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação). Ao todo serão 814 vagas para estes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas e R$13.718,81

Pesquisador: 253 vagas e R$16.798,48

Tecnologista: 265 vagas e R$13.718,81

As oportunidades são para nível superior. Como o certame foi autorizado no dia 10 de abril, o prazo para liberação do edital é até 10 de outubro. O prazo do edital para liberação das provas deve ser de dois meses, diante disso, o concurso pode ser liberado ainda este ano.

Salário MCTI

Segundo o Governo Federal, as remunerações são fruto da soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (variável), além da retribuição por titulação. Os valores pagos aos aprovados do concurso MCTI serão:

Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista Inicial (classe júnior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 6.445,17; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 7.355,74; Mestre: R$ 8.218,68; e Doutor: R$ 10.262,79. Final (classe sênior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Pesquisador Inicial (classe Assistente de Pesquisa) Sem Retribuição por Titulação: R$ 7.236,29; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 8.274,25; Mestre: R$ 9.257,93; e Doutor: R$ 11.590,93. Final (titular) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Como foi o último concurso MCTI ? O último edital aconteceu em 2012 e teve o Cebraspe, antigo Cespe, como banca organizadora. Ao todo foram 551 vagas para os cargos de Analista em Tecnologia Pleno 1 (nível superior), Tecnologista Pleno 1 (nível superior) e Assistente em Ciência e Tecnologia (nível médio). As etapas do concurso MCTI foram: Prova objetiva; Prova prática discursiva: nota técnica (cargos de nível superior); Prova prática discursiva: estudo de caso (cargos de nível superior); Prova prática discursiva: redação (nível médio); e Avaliação de títulos.

Concurso Diplomata O certame para Diplomata foi o primeiro a ser autorizado. O aval se deu no mês de março. Vale destacar que a carreira de Diplomata tem como requisito o nível superior em qualquer área e oferece ganhos a partir dos R$19 mil. Saiba mais aqui.