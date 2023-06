edital a qualquer momento; saiba mais!

O concurso CRO AP ( Conselho Regional de Odontologia do Amapá) está com edital iminente, isto é, será divulgado em breve.

O extrato do edital do concurso CRO AP foi publicado nesta quinta-feira, 15 de junho, por meio do Diário Oficial da União.

Detalhes do concurso CRO AP

As vagas do concurso CRO AP serão para provimento imediato e formação de cadastro reserva. Os interessados irão concorrer às vagas de Assistente Administrativo, como requisito, nível médio de escolaridade.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de junho e 19 de julho de 2023 através do site da banca organizadora do certame, Instituto Quadrix, ao custo de R$ 65,00.

Já as provas objetivas do concurso CRO AP , serão realizadas no dia 03 de setembro, na capital do Amapá – Macapá.

Concursos com vagas previstas para o Amapá

A lista de concursos federais está sendo liberada. A promessa é de que até o final do ano várias autorizações aconteçam a fim de recompor o quadro de servidores.

Por mais que haja um olhar voltado para os certames de nível superior, há várias solicitações para funcionários com escolaridade de nível médio. Até o momento já são 3.556 vagas.



Concursos federais para nível médio

Os órgãos com vagas para nível médio e que já foram autorizados e solicitados junto ao Governo Federal são:

Funai (já autorizado para o provimento de 502 vagas): Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975.

Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975. Ministério da Fazenda: Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20

Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20 IBGE: As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67.

As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67. PF Administrativo: As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31

As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31 PRF Administrativo: Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31

Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31 CVM: O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07

O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07 ANTT: A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15

A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15 ANAC: As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15.

As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15. Ancine: As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: Técnico em Regulação: 7 vagas. Salário inicial: R$ 8.053,32 Técnico Administrativo: 10 vagas Salário inicial: R$ 7.648,17.

As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: ANM: As oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Atividades de Mineração: 224 vagas Salário inicial: R$ 5.643,11 Técnico Administrativo: 134 vagas Salário inicial: R$ 3.875,13

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Concursos federais e cargos vagos

São mais de 28 mil cargos vagos nos editais de concursos federais previstos. Vale lembrar que dos solicitados e autorizados, o IBGE é o que registra o maior número de vacâncias, com 7.524 cargos vagos. Em seguida, vem o Ibama com 3.565 cargos vagos e o Banco Central (Bacen) com 3.092 vacâncias.

Por fim, é importante pontuar que os novos aprovados ingressarão nos órgãos com o salário reajustado por meio da aprovação nos concursos federais. Isso porque foi assinado o documento que aumenta a remuneração em 9%. Além do salário, o auxílio alimentação sofreu alteração e o valor passou de R$ 458,00 para R$ 658,00.

Concurso ANTT

O concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) anunciou que foi enviado uma nova solicitação ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pelas autorizações no atual governo.

De acordo com o cronograma, os pedidos para autorizações poderão ser enviados até o dia 31 de maio. Com a nova solicitação, o órgão aumentou o quantitativo de vagas.

Vagas concurso ANTT

Antes, o pedido era para 362 oportunidades. No novo documento, a ANTT solicitou 372 vagas. Além disso, houve uma alteração nos cargos por meio da retirada da carreira de técnico administrativo, ficando da seguinte forma:

Nível médio

técnico em regulação de serviços de transportes terrestres – de 226 para 200 vagas (R$ 7.388,37).

Nível superior

analista administrativo – de 30 para 48 vagas (R$ 13.807,57); e

(R$ 13.807,57); e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres – de 68 para 124 vagas (R$ 15.058,12).

