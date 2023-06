edital aberto com 40 vagas para NÍVEL MÉDIO

O concurso Marinha saiu! Dessa vez, o documento anuncia a oferta de 40 vagas para nível médio. As oportunidades são para ambos os sexos.

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.inscricao.marinha.mil.br. O cadastro é até 02 de julho e a taxa é de R$ 65.

Vagas concurso Marinha

As 40 vagas são para nível médio com curso técnico. As chances são para estas especialidades:

Administração (4 postos);

Estatística (1);

Administração hospitalar (4);

Edificações (2);

Geodésia e cartografia (1);

Higiene dental (3);

Meteorologia (2);

Nutrição e dietética (1);

Processamento de dados (5);

Prótese dentária (1);

Química (2);

Telecomunicações (2);

Eletrônica (2);

Estruturas navais (2);

Mecânica (2);

Metalurgia (1);

Motores (2);

Marcenaria (1); e

Eletrotécnica (2).

As vagas do concurso Marinha são para candidatos de ambos os sexos com idade entre 18 e 24 anos

Como serão as provas do concurso Marinha?

A prova objetiva está marcada para 17 de setembro. Vale lembrar que o certame vai contar com as seguintes fases:

provas escritas objetivas de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos, avaliação psicológica e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.

O curso de formação de Cabo será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro. Vale pontuar que o aluno será matriculado como praça especial, no grau hierárquico de grumete, e ao obter aprovação no curso, que terá a duração de até 24 semanas, será nomeado cabo do CAP.



Como será o TAF?

O TAF – Teste de Aptidão Física- tem a principal função de avaliar as condições do candidato para realização das funções propostas pelo cargo.

O TAF-i será constituído das seguintes provas:

a) natação; e

b) corrida.

O candidato será submetido às provas do TAF-i em 2 (dois) dias não consecutivos.

Para ser aprovado no TAF-i, o candidato deverá:

a) nadar o percurso de 25 (vinte e cinco) metros no tempo máximo de 50 (cinquenta) segundos para o sexo masculino e 1 (um) minuto para o sexo feminino, levando em consideração as seguintes observações

abaixo descritas:

I) A saída poderá ocorrer de fora da piscina (borda ou bloco de partida) ou de dentro da piscina, a critério do candidato;

II) Quando a piscina possuir menos de 25 (vinte e cinco) metros de comprimento, não será permitido o contato com a borda oposta, por período de tempo superior a 3 (três) segundos, por ocasião da virada; e

III) O candidato deverá utilizar apenas os recursos inerentes ao seu próprio corpo, não sendo permitido nenhum apoio no fundo, na borda lateral ou raiamento da piscina. Será permitido uso de óculos e touca de natação.

b) correr o percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros no tempo máximo de 16 (dezesseis) minutos para o sexo masculino e 17 (dezessete) minutos para o sexo feminino. A corrida poderá ser realizada em pista oficial de atletismo ou em qualquer percurso plano previamente demarcado.

Como será a avaliação psicológica do concurso Marinha?

Esta fase vai analisar os seguintes pontos:

a) Intelectivo – destinado à verificação das aptidões gerais e/ou específicas dos candidatos em relação às exigências da atividade pretendida. Requisitos a serem avaliados: atenção concentrada, inteligência e atenção a detalhes;

b) Personalógico – destinado à verificação das características de personalidade e motivacionais do candidato em relação às exigências da atividade pretendida. Requisitos a serem avaliados: adaptabilidade, disciplina, controle emocional, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de tomar decisões, liderança e responsabilidade; e

c) Aspectos considerados impeditivos – presença de indicadores, nos testes e técnicas de avaliação, que representem prejuízos nos requisitos de adaptabilidade, disciplina e controle emocional.

Clica aqui e confira o edital completo