edital aberto para Agente Administrativo; inscreva-se!

Vagas concurso Saúde

Ao todo são 10 vagas para enfermagem. Os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos:

Graduação em Enfermagem e registro profissional no Conselho da Categoria do Estado de São Paulo.

Os aprovados exercerão jornada de 36 horas semanais. Já o salário será de R$ 6.903,01. Além do valor remuneratório, o aprovado receberá os seguintes benefícios:

a) Auxílio Refeição/Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) mensais. O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.

b) Vale-Transporte, nos seguintes moldes: b1) O vale-transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município de Campinas, desde que o servidor resida a uma distância igual ou superior a 1.000 (mil) metros do local de trabalho e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos vencimentos; b2) A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

Quando serão as provas deste concurso Saúde?

As provas objetivas do concurso Campinas estão marcadas para 20 de agosto e contarão com 50 questões de múltipla escolha. As matérias contarão com conhecimentos básicos e específicos.

O concurso Saúde ainda vai contar com exame médico pré-admissional que consistirão em:

exame clínico geral: anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genitourinário, neurológico, endócrino, psíquico, cabeça/pescoço e órgãos do sentido;

exames complementares: sorologia para hepatite B (HBsAg e AntiHBs) e sorologia para hepatite (antiHCV).

Acesse o edital completo aqui.