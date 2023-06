edital autorizado com salários de R$ 33 mil; veja!

O concurso TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Rio de Janeiro e Espírito Santo) foi autorizado. Portanto, mais um certame vai entrar para lista dos concurseiros.

Apesar da autorização ter sido concedida na Sessão Administrativa do Órgão Especial do dia 4 de maio, mas só foi publicada no Diário Eletrônico da última quinta-feira, 22 de junho.

As vagas serão para juiz substituto. Para que seja liberado o edital o quanto antes, é preciso cumprir alguns trâmites Inicialmente, é preciso contratar uma comissão organizadora.

O grupo vai cuidar do andamento da seleção e escolher a empresa organizadora A banca, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame

Requisitos concurso TRF2

Vale lembrar que para se inscrever, o candidato precisa ter estes requisitos: bacharelado em Direito há, no mínimo, três anos e também, pelo menos, três anos de atividade jurídica.

Depois de aprovado, os salários são atrativos com valor de R$33.924,93

Quando aconteceu o último concurso TRF2

O último concurso TRF2 para juiz substituto aconteceu em 2018. Na ocasião, foram ofertadas 10 vagas. Por sua vez, a avaliação aconteceu por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório

Provas escritas, compostas de uma prova discursiva, uma prova prática de sentença civil e uma prova prática de sentença criminal, todas de caráter eliminatório e classificatório;

Inscrição definitiva, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.



Fases concurso TRF2

Foram 100 questões na prova objetiva do concurso TRF2 dividida entre os seguintes blocos:

Bloco I: Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;

Bloco II: Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial e Direito Financeiro e Tributário;

Bloco III: Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito Internacional Público e Privado.

As provas escritas contaram com: prova discursiva, uma prova prática de sentença civil e uma prova prática de sentença criminal

Concurso TRF2 para área de apoio

Está em estudo o concurso para área de apoio. Estão sendo esperadas mais de 50 vagas para os seguintes cargos:

cinco cargos vagos de analista judiciário;

46 cargos vagos de técnico judiciário.

É importante pontuar também que o certame está válido até 05 de julho de 2023. Sendo assim, após esta data um novo edital fica livre para ser liberado.

Outros concursos tribunais previstos

O concurso TRF5 ( Tribunal Regional Federal da 5ª Região), que abrange a região de Pernambuco, avança mais uma fase rumo ao edital.

O concurso segue muito aguardado, assim como todos os editais para tribunais. Contudo, a seleção já conta com comissão organizadora. Os esclarecimentos constam no Diário Oficial da União.

O grupo será responsável por escolher a banca e acompanhar o andamento do concurso. Por sua vez, a banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas necessárias, portanto, a escolha da comissão é um excelente passo, levando em conta a liberação do edital.

Concurso TRF5 e regiões

A seleção visa o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais do Poder Judiciário Federal, referentes ao quadro permanente do TRF5 e das Seções Judiciárias de:

Pernambuco,

Paraíba,

Rio Grande do Norte,

Ceará,

Alagoas e

Sergipe.

Nomes escolhidos concurso TRF5

Os nomes escolhidos até o momento são:

Responsável pela Demanda: Isaura Ângela Rodrigues Aragão

Integrante Requisitante: Isaura Ângela Rodrigues Aragão

Integrante Técnico: Luiz Eduardo Bandeira de Melo

Integrante Administrativo: Marcelo Nobre Tavares

Demais concursos tribunais

O concurso TJ RS ( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) anuncia mais um passo em prol da liberação do edital para técnico e analista.

Dessa vez, o órgão formou a comissão organizadora. A divulgação aconteceu no dia, 19 de junho, por meio do Diário Oficial.

Até o momento, foram designados os seguintes nomes:

Presidente Luís Antonio Behrensdorf Gomes da Silva;

Suplente

Membros Bruno Jacoby de Lamare Simone Curth Farias Mariana Andriguetto Aline Finger de Macedo Jones Tadeu Silva Almeida.



Vagas concurso TJ RS

Serão 40 vagas para médio e superior. As oportunidades serão divididas do seguinte modo:

Analista do Poder Judiciário – Área Administrativa: 5 vagas (nível superior)

Analista do Poder Judiciário – Área Judiciária: 5 vagas (nível superior)

Técnico Judiciário do Poder Judiciário- Área Administrativo-Judiciária: 30 vagas (nível médio)

Com isso, os próximos passos serão escolha da banca e divulgação da empresa. Vale lembrar que a comissão será responsável pelo andamento do certame, já a banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O salário inicial de um Analista é de R$ 7.794,14. Ao final da carreira a remuneração poderá chegar ao valor de R$ 14.596,28. O salário inicial do aprovado no cargo de Técnico, por sua vez, será de R$ 4.091,91. Ao final da carreira, o valor pode chegar a R$ 7.660,02.