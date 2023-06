edital com 126 vagas pode sair a qualquer momento

Saiu nesta terça-feira, 27 de junho, o extrato de contrato do concurso Emater DF com a banca Iades. Os esclarecimentos saíram no Diário Oficial da União.

Com isso, o edital torna-se iminente. Agora, a expectativa é que o documento saia o quanto antes. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso. Confira mais detalhes sobre os cargos.

Vagas concurso Emater DF

Ao todo serão 126 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Veja as especialidades:

Grupo Operacional de Nível Superior e Serviços Operacionais Finalísticos Extensionista Rural e Técnico Especializado

Grupo Operacional de Apoio Administrativo e Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Gerais; Eletricista; Motorista; Eletricista; Mecânico Automotivo; Fotógrafo; Digitador; Desenhista; Assistente Administrativo; e Técnico em Informática.



Como foi o último concurso Emater DF?

O último concurso aconteceu em 2009 e teve a banca Cetro como empresa organizadora. Ao todo foram 56 vagas em várias escolaridades. Confira detalhes do concurso Emater DF:

Nível fundamental Eletricista – 1 vaga Motorista – 5 vagas

Nível médio Assistente Administrativo – 9 vagas Técnico em Agroindústria – 2 vagas Mecânico Automotivo – 1 vaga Técnico em Informática – 2 vagas



Nível superior Administração – 4 vagas Biblioteconomia – 1 vaga Ciências Econômicas – 1 vaga Comunicação Social – 3 vagas Contabilidade – 1 vaga Direito – 1 vaga Pedagogia – 1 vaga Psicologia – 1 vaga Tecnologia da Informação – 2 vagas Assistência Social – 1 vaga Economia Doméstica – 3 vagas Engenharia Ambiental – 1 vaga Engenharia Agronômica – 6 vagas Engenharia de Alimentos – 1 vaga Engenharia Florestal – 1 vaga Medicina Veterinária – 4 vagas Nutrição – 1 vaga Turismo Rural – 1 vaga Zootecnia – 2 vagas





O concurso Emater DF contou com avaliações na fase objetiva, discursiva. Alguns cargos também exigiram etapa prática. Já os salários aproximaram dos R$ 6 mil.

Outros concursos Emater

O concurso Emater AL (Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável) anuncia mais um avanço em prol do edital.

Agora, o certame já conta com Grupo de Trabalho que tem a principal função de verificar a viabilidade de realização de concurso para provimento de vagas.

Além disso, o cronograma de trabalho deverá ser realizado e apresentado ao Governador até o mês de agosto. O concurso estava previsto desde o ano de 2022 e o anúncio inicial foi feito pelas redes sociais. A previsão é de 100 vagas para a área da assistência técnica agrícola. Necessidade do concurso Emater AL A necessidade da realização do edital já foi prevista desde os anos anteriores. Em 2020, por exemplo, o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Alagoas (Fetag AL), Givaldo Teles, ressaltou a necessidade de concurso Emater AL, visto que já são mais de 30 anos sem uma seleção. Sobre o assunto do concurso Emater AL, pontuou: “O Governo do Estado precisa voltar seu olhar para a assistência técnica rural e efetivar os técnicos através de concurso público e não via contrato como bolsistas. Há mais de 30 anos não realiza um concurso na área da Agricultura em Alagoas”. De acordo com esclarecimentos do Portal da Transparência, o órgão possui 47 servidores ativos, contudo, a grande maioria é comissionada, vindo de outros locais. Emater AL O Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater AL), Autarquia de regime especial vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), foi criado em 2011. O Instituto foi criado com o objetivo de: realizar pesquisa agropecuária,

prestar assistência técnica,

geração e adaptação de tecnologias por meio de metodologias educativas e participativas,

contribuindo para a promoção do desenvolvimento rural sustentável em todo estado. Concursos com vagas previstas no DF Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados. O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos. Os órgãos que foram contemplados até o momento são: MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista. E os demais concursos federais? Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”. Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.