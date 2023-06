Edital DPE MG oferta 85 vagas para médio e superior; conheça os cargos

Mais um concurso está na praça. Dessa vez, o edital DPE MG (Defensoria Pública de Minas Gerais) está na praça com vagas para nível médio e superior.

Os interessados em um das 85 vagas poderá se inscrever entre 22 de agosto a 20 de setembro de 2023, no site da banca organizadora, Fundep. As taxas de inscrição variam a depender do cargo, sendo de:

Técnico: R$58,68

R$58,68 Assistente Social: R$ 79,41

R$ 79,41 Analista: R$ 105,89

Vagas edital DPE MG

Como mencionado, são 85 vagas. Confira os detalhes sobre os cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO REQUISITOS Técnico 50 R$ 2.934,34 Nível Médio Analista 35 R$ 5.294,58 Nível Superior (poderão ser exigidos formação especializada e registro profissional)

Como serão as provas do edital DPE MG?

O certame vai contar com duas fases:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova discursiva (somente para analista) – eliminatório e classificatório.

As provas estão marcadas para 15 de outubro, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. O tempo de duração vai variar de acordo com o cargo escolhido.



Segundo o edital, será:

Para o cargo de Té cnico da Defensoria Pública , a Prova Objetiva de múltipla escolha terá duração máxima de 04 (quatro) horas e meia e será aplicada no turno da manhã.

, a Prova Objetiva de múltipla escolha terá duração máxima de 04 (quatro) horas e meia e será aplicada no turno da manhã. Para o cargo de Analista da Defensoria Pública, a Prova Objetiva de múltipla escolha terá duração máxima de 05 (cinco) horas, e será aplicado no turno da tarde.

Sobre as disciplinas, serão cobradas as seguintes matérias:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha Analista: 80 (oitenta) questões; Língua Portuguesa; Noções de Gestão Pública e Ética; Noções de Direito; Conhecimentos específicos. Analista/Jurídico: Língua Portuguesa; Noções de Gestão Pública e Ética; Conhecimentos específicos. Técnico: 70 (setenta) questões Língua Portuguesa; Informática; Noções de Direito; Conhecimentos específicos.



O cargo de analista vai realizar uma prova de redação entre 15 e 30 linhas e vai acontecer na mesma data e horário da prova objetiva.

Atribuições edital DPE MG

Confira as atribuições e funções de cada cargo ofertado:

Analista da Defensoria Pública (Nível Superior)

Desempenhar funções auxiliares necessárias ao cumprimento das finalidades institucionais da Defensoria Pública e à gestão administrativa, financeira, orçamentária e de pessoal, como o exercício de atividades nas áreas de psicologia, medicina, assistência social, pedagogia, agrimensura, contabilidade, jurídica, estatística, planejamento, recursos humanos, logística, licitações, patrimônio e almoxarifado, engenharia, infraestrutura, informática, marketing, comunicação, eventos, dentre outras, desde que compatíveis com o seu grau de escolaridade.

Técnico da Defensoria Pública (Nível Médio)

Realizar atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo, documentação, informação jurídica, gestão de material e patrimônio, levantamento de dados, a elaboração de relatórios, expedição e arquivamento de documentos e correspondências, atendimento ao público interno e externo, transporte de documentos e processos, a realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Clique aqui e acesse o edital completo

Outros concursos DPE

O concurso DPE MS ( Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul) avançou mais uma fase rumo ao edital. O certame agora conta com comissão organizadora.

O grupo será responsável por acompanhar a seleção, além de contribuir de forma direta para escolha da banca. Os esclarecimentos foram divulgados nesta segunda-feiram, 19 de junho, por meio do Diário Oficial da União.

Já a empresa que será escolhida para o concurso DPE MS, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar as etapas.

Quais os salários dos aprovados do concurso DPE MS?

Os cargos têm remuneração que varia de acordo com a carreira. Atualmente, os valores para nível médio e superior são:

Analista de Defensoria (nível superior): R$ 5.170,00; e

Técnico de Defensoria (nível médio): R$ 2.860,00.

Concursos DPE em breve

O concurso DPE RJ (Defensoria Pública do Rio de Janeiro) vai ser liberado em breve. O regulamento do edital para defensor foi publicado e traz informações precisas sobre o certame.

Os esclarecimentos foram divulgados no Diário Oficial. Com a ação, o edital não deve demorar a sair. Vale lembrar que o orçamento do certame foi aprovado desde 2022:

Aprovado o orçamento de 2023 da Defensoria Pública do Rio de Janeiro pela Alerj com a previsão da realização de concurso público para defensor e a implementação do PCCS dos servidores. Agradeço a todos os deputados e deputadas que fortaleceram a Instituição nos últimos anos”, disse o defensor público geral do estado, Rodrigo Pacheco. Entre os requisitos necessários para o cargo de defensor do concurso DPE RJ, além de curso de bacharelado de direito, é preciso ter experiência prática profissional de, no mínimo, dois anos – a ser verificada, no máximo, até a data da posse, podendo ser antecipada na inscrição definitiva. Veja mais aqui