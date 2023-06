edital iminente e banca escolhida; confira

O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) anuncia que o certame avançou mais uma fase rumo ao edital.

Isto é, agora a seleção já conta com banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. O Cebraspe será a banca responsável. O documento foi liberado nesta segunda, 26 de junho.

Vagas e atribuições concurso TCDF

Ao todo serã0 30 vagas para o cargo de auditor e analista. Vale lembrar que as oportunidades são previstas para a realização de uma nova seleção ou nomeação de aprovados, além da possível criação ou mudança em cargos.

Confira as atribuições dos cargos:

Auditor de Controle Externo – Área de Auditoria: desempenhar as atividades finalísticas de caráter técnico relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Auditor de Controle Externo – Área Especializada: desempenhar atividades administrativas de caráter especializado, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Analista Administrativo de Controle Externo – Área de Gestão: desempenhar atividades técnico-administrativas, de nível superior, voltadas à gestão administrativa e ao funcionamento dos serviços auxiliares do TCDF;

Técnico Administrativo de Controle Externo – Área de Suporte Administrativo: desempenhar atividades administrativas, de nível médio, voltadas ao funcionamento operacional e logístico dos serviços auxiliares do TCDF

Reajuste salarial



O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) pode sair a qualquer momento. Contudo, a novidade da vez é que o reajuste salarial dos servidores foi sancionado.

Com a decisão, os percentuais serão acrescidos em duas parcelas, sendo em 4,8809%, a partir de 1º de abril, e em 4,8809%, a partir de 1º de setembro de 2023.

A carreira de Analista-Técnico de Controle, o salário inicial que antes era de R$ 11.282,45, será reajustado em R$ 11.833.14. Já o cargo de Auditor terá remuneração inicial de R$ 20.174.76. Isso já somando o vencimento base mais Gratificação de Atividade da Carreira de Controle Externo (GACE).

Cabe pontuar que além dos valores informados acima, os servidores ainda terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 1.598,55 e Adicional de Qualificação (AQ) de até 15% do vencimento.

Como foi o último concurso TCDF?

O último edital aconteceu em 2020 e segue valendo até agosto de 2023. Foram ofertadas 10 vagas mais formação de cadastro reserva, disputadas por 5.864 candidatos.

Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva com um total de 150 questões.

A prova discursiva do TCDF concurso teve duração de 4 horas e valor total de 50,00 pontos. Esta etapa foi composta por duas partes e valeu 50,00 pontos.

A fase discursiva teve duração de quatro horas e foi dividida da seguinte forma:

primeira parte da prova discursiva P3 – duas questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos específicos bem como da disciplina de Direito Administrativo; (20 pontos)

– duas questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos específicos bem como da disciplina de Direito Administrativo; segunda parte da prova discursiva P3 – uma redação de peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca dos conhecimentos específicos bem como da disciplina de Direito Adm., e de acordo com os modelos contidos no Manual de Redação Oficial do TCDF – 2ª Edição, aprovado pela Decisão Administrativa nº 37/2014. (30 pontos)

Além de disciplinas de:

Direito Financeiro

Auditoria Governamental

Administração Orçamentária e Financeira

Orçamento Público

Concurso PMDF em andamento

Foi liberado o resultado da prova objetiva do concurso PMDF ( Polícia Militar do Distrito Federal). Os esclarecimentos são da terça-feira, 20 de junho.

Segundo o documento que consta no Diário Oficial, três questões foram anuladas. Sendo assim, totalizou 77 questões válidas com peso 1,038961039 por questão.

A interposição de recursos pode ser feita nos dias 21 a 27 de junho. Todo o processo deve ser feito no site do Instituto AOCP. Este mecanismo é para pessoas que não concordarem com o resultado apresentado.

Clique aqui e acesse o resultado da objetiva.