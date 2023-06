edital já tem prazo para sair; veja o que diz prefeito

O concurso Guarda de João Pessoa, Paraíba, já tem prazo para sair. As declarações são do prefeito do município, Cícero Lucena.

Em entrevista ao Jornal da Manhã destacou: “Já está na fase final da escolha da empresa que vai fazer o concurso. Muito em breve será lançado o edital, em 60 ou 90 dias, no máximo”.

Diante disso, o edital será liberado até setembro deste ano. Ao todo serão 200 vagas. Contudo, é importante lembrar que em 2020 já houve promessa de concurso para Guarda Civil Municipal de João Pessoa, porém, a promessa não foi cumprida.

Funções concurso Guarda de João Pessoa

As atribuições do cargo são:

I- atuar em atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle e operacional inerentes ao cargo, fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vitimas de acidentes;

II- atuar como força complementar dos órgãos e entidades da Administração Municipal em instalações internas, equipamentos urbanos, monumentos, vias públicas, parques, jardins, praças, praias e áreas de proteção ambiental;

III- atuar, em parceria com outros municípios e órgãos estaduais e da união, com vistas a implantação de ações integradas e preventivas para garantir a proteção e preservação do patrimônio público;

IV- atuar diretamente na repressão e remoção de ocupações irregulares de áreas públicas, podendo, concorrentemente com os fiscais de posturas municipais, atuar na proteção do meio ambiente e no exercício de poder de polícia administrativa, para cessar as atividades que violarem as normas de posturas, saúde, sossego, higiene, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade e às previstas em leis para parcelamento, ocupação e uso do solo;

V- prestar serviços de vigilância e de portaria nos prédios e instalações do Município;

VI- executar ações de coordenação das atividades prevenção e combate a incêndio e outros sinistros;

VII- desenvolver ações comunitárias voltadas para o apoio, proteção e valorização do cidadão;

VIII- guardar os bens e ambientes públicos, protegendo o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município;

IX- atuar na segurança física e patrimonial das instalações da SUGAM, bem como a segurança pessoal de autoridades, servidores e demais pessoas nas dependências dos órgãos públicos municipais, com vistas à manutenção da ordem e garantia das normas vigentes, operando equipamentos quando necessário;

X- auxiliar nos serviços de prevenção e reparo das instalações da SUGAM, mediante determinação do Comando ou dos que tiverem a competência delegada;

XI- fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos de segurança estabelecidos pela SUGAM, incluindo a supervisão do emprego de vigilância terceirizada;

XII- entregar notificações e intimações relacionadas à atividade institucional;

XIII- localizar pessoas e levantar informações para as áreas de inteligência e para subsidiar procedimentos investigatórios de interesse da SUGAM;

XIV- conduzir veículos oficiais empregados nas ações da SUGAM, bem como zelar pela manutenção do veículo, verificando o seu estado físico e condições de higiene, vistoriando-o regularmente e comunicando à autoridade competente qualquer irregularidade detectada;

XV- realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática; e,

XVI- outras atividade de mesma natureza de grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de João Pessoa?

Para se inscrever, o candidato precisa ter estes requisitos:



ser brasileiro, nato ou naturalizado;

idade mínima de 18 anos e máxima de 45 anos ;

; estar em dia com o serviço militar, se homem;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos políticos;

ter, no mínimo, 1,65m de altura, se homem, e 1,55m, se mulher ;

; reputação ilibada comprovada, mediante documentação;

ter carteira de habilitação, categoria “B” ;

; não possuir antecedentes criminais;

certificado de conclusão do curso de nível médio fornecida por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Quando foi o último concurso Guarda de João Pessoa?

O último concurso aconteceu em 2012 e ao todo foram 250 vagas, sendo 75 para mulheres e 175 para homens. A banca organizadora foi IBFC. O salário inicial foi de R$ 1,4 mi.

Os candidatos do concurso Guarda de João Pessoa foram avaliados mediante as seguintes fases:

Prova objetiva;

Avaliação de saúde;

Teste de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Investigação social.