edital liberado com 50 vagas; inscreva-se!

O concurso Guarda de Sorocaba, São Paulo, está aberto. Ao todo são 50 vagas para a categoria. As oportunidades são para pessoas do sexo masculino e feminino.

Os interessados poderão se inscrever no período de 29 de junho a 31 de julho, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 85,00.

Vagas concurso Guarda de Sorocaba

Ao todo são 50 oportunidades para nível médio. Confira a distribuição de vagas:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Feminino 10 R$ 3.925,28 Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Masculino 40 R$ 3.925,28

Vale lembrar que a remuneração é composta pelo vencimento base de R$ 1.962,64, acrescido de R$ 1.962,64 a título de Regime Especial de Trabalho Policial – RETP).

Requisitos concurso Guarda de Sorocaba

Para se inscrever, o candidato precisa cumprir estes requisitos:

Ensino Médio Completo;

CNH categoria “A” e “B”ou superior, expedida pelo órgão oficial;

Ter completado 18 anos de idade e ter no máximo 35 anos, completados até a data de término do período da inscrição para realização do concurso;

Altura mínima de 1,59 metros.

Funções



Você também pode gostar:

Os aprovados do concurso Guarda de Sorocaba realizarão as seguintes funções:

Desempenhar as atribuições inerentes a todos os integrantes da carreira da Guarda Civil Municipal;

Cumprir as ordens que lhe forem conferidas;

Cumprir a escala estabelecida pelos superiores, bem como possíveis alterações promovidas;

Executar, sob o comando dos superiores, as tarefas relativas ao patrulhamento, motorizado ou não, e proteção das vias, logradouros e próprios municipais e públicos em geral;

Executar ronda de patrulhamento nas escolas, repartições, praças e parques, orientar e comandar o trânsito para travessia de escolares nas vias públicas, priorizando as localizadas em frente às escolas, com os equipamentos necessários;

Promover a fiscalização da utilização adequada dos bens de domínio público evitando sua depredação;

Dar proteção a pé e/ou motorizado nos parques, praças, logradouros públicos, feiras, pronto socorro, estações e terminais de transportes, escolas e demais repartições públicas;

Atuar nos procedimentos de segurança ao público em eventos municipais conforme solicitações e a partir das orientações recebidas dos superiores, bem como outras operações de apoio, a fim de evitar roubos, atos de violência e outras infrações.

Como serão as provas do concurso Guarda de Sorocaba?

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro. Vale lembrar que outras etapas serão realizadas, sendo elas:

1ª Fase – Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Fase – Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório;

– Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Fase – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

– Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; 4ª Fase – Exame Toxicológico, de caráter eliminatório.

A fase objetiva terá duração de 04 horas e vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 15

Matemática – 7

Raciocínio Lógico – 8

Atualidades – 5

Conhecimentos Específicos – 15

Discursiva

Já a prova discursiva será aplicada simultaneamente com a prova objetiva, constituída de uma redação em Língua Portuguesa. Redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima e textos muito curtos, com 15 linhas ou menos, podem perder um ponto. A principal função é:

avaliar a capacidade do candidato para escrever um texto coeso e coerente sobre um determinado tema, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

Segundo o edital, a prova de redação do concurso Guarda de Sorocaba será avaliada na escala de 0 a 100,00 pontos. Será considerado habilitado na prova de redação do edital GCM Sorocaba o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 ponto

TAF

O cargo exigirá a etapa de aptidão física. Os candidatos deverão realizar estes exercícios:

Cargo AC PCD (10%) Total Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Feminino 10450 50 500 Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Masculino 1.350 150 1.500

Confira os detalhes de acordo com o sexo:

Para mulheres:

flexo-extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco

resistência abdominal

corrida de 50 metros

corrida em 12 minutos

Para homens:

flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo

resistência abdominal

corrida de 50 metros

corrida em 12 minutos

Edital completo