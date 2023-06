edital liberado para Técnico Administrativo em Educação; veja!

O concurso UFAL ( Universidade Federal de Alagoas) anuncia que o edital saiu para Técnico Administrativo em Educação ( TAE).

Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial da União ( DOU). Os interessados em participar da seleção poderão realizar as inscrições entre os dias 14 de junho e 23 de julho de 2023, através do site da Universidade.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de:

Nível médio: R$ 130,00

Nível superior: R$ 160,00

Vagas concurso UFAL

Ao todo são 35 vagas para TAE mais cadastro reserva. Confira os cargos na tabela:

Nível médio-técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Laboratório/ Análise Clínica Animal 01 + CR R$ 2.667,19 Técnico de Laboratório/

Anatomia e Necropsia 01 + CR R$ 2.667,19 Técnico de Laboratório/ Física 01 + CR R$ 2.667,19 Técnico de Tecnologia da Informação 01 + CR R$ 2.667,19 Técnico em Contabilidade 03 + CR R$ 2.667,19 Cargos, vagas e salários de nível médio.

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administrador 04 + CR R$ 4.556,92 Analista de Tecnologia da Informação 03 + CR R$ 4.556,92 Contador 01 + CR R$ 4.556,92 Engenheiro/ Ambiental 01 + CR R$ 4.556,92 Engenheiro/ Civil 03 + CR R$ 4.556,92 Engenheiro/ Clínico 01 + CR R$ 4.556,92 Engenheiro/ Eletricista 01 + CR R$ 4.556,92 Médico Veterinário 01 + CR R$ 4.556,92 Médico/ Cardiologia 01 + CR R$ 4.556,92 Médico/ Clínica Médica 03 + CR R$ 4.556,92 Médico/ Psiquiatra 01 + CR R$ 4.556,92 Médico/ Radiologia Intervencionista 01 + CR R$ 4.556,92 Músico/ Violinista 01 + CR R$ 4.556,92 Pedagogo 01 + CR R$ 4.556,92 Psicólogo/ Clínico 01 + CR R$ 4.556,92 Técnico em Assuntos Educacionais 03 + CR R$ 4.556,92



Você também pode gostar:

Como serão as provas concurso UFAL ?

O concurso UFAL vai contar com diversas fases. A etapa objetiva, por sua vez, será aplicada no dia 13 de agosto. Veja as etapas do certame:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova prática, de caráter eliminatório, para os cargos de Médico Veterinário, Músico/ Violinista, Técnico de Laboratório/ Análise Clínica Animal, Técnico de Laboratório/ Anatomia e Necropsia, e Técnico de Laboratório/ Física.

A fase objetiva do concurso UFAL vai contar com 60 questões com disciplinas gerais e específicas. Segundo o edital, a Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo eliminado/a o/a candidato/a que obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) do total de pontos.

Na ocasião, serão avaliados os conhecimentos, as habilidades na realização de procedimentos técnicos e as condutas diante das situações práticas que deverão ser realizadas pelos/as candidatos.

Acesse o edital aqui

Concurso UFAL em andamento

O órgão tem um certame em andamento. Dessa vez, as oportunidades serão para professor. Confira a tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO REQUISITO Professor – Especialidade Direção, Interpretação e Teatro de Rua 01 + CR R$ 4.472,64 Graduação em Teatro ou Artes Cênicas ou

Artes ou Áreas Afins

Para professor, os candidatos deverão ser avaliados mediante as seguintes fases:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos; de caráter classificatório.

Já as avaliações estão marcadas para 17 e 22 de setembro. Além disso, os interessados ao cargo ainda realizarão uma prova escrita com duração de 04 horas. A pontuação se dará do seguinte modo:

Apresentação (introdução, desenvolvimento, conclusão) – máximo de 2,0 (dois) pontos;

Conteúdo (desenvolvimento do tema, organização, clareza de ideias, correção) – máximo de 6,0 (seis) pontos;

Linguagem (uso adequado da terminologia técnica, propriedade, correção, clareza). – máximo de 2,0 (dois) pontos.

Na avaliação da Prova Escrita, cada examinador atribuirá ao candidato nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

De acordo com o edital, a prova Didática será pública e consistirá em aula teórico-prática a ser proferida em nível de ensino técnico, versando sobre o conteúdo do ponto sorteado, com duração mínima de 50 (cinquenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos.

Vale lembrar que os candidatos ainda serão avaliados por meio de avaliação de títulos

Como foi o último concurso?

O último edital do concurso UFAL ofertou 20 vagas para médio e superior nos seguintes cargos:

Odontólogo – 1 vaga

Engenheiro Mecânico – 1 vaga

Psicólogo (Organizacional) – 1 vaga

Médico Psiquiatra – 1 vaga

Assistente em Administração – 13 vagas

Técnico em Contabilidade – 1 vaga

Tradutor e Intérprete de Libras – 1 vaga

Desenhista de artes gráficas – 1 vaga