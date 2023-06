edital na praça; saiba aqui como se preparar!

O concurso TJM SP ( Tribunal de Justiça do Município de São Paulo) anuncia que o edital saiu. Os salários poderão chegar a R$ 8 mil, com oportunidades para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no período de 26 de junho 25 de julho de 2023, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp. As taxas foram definidas de acordo com o nível de escolaridade, sendo:

Médio: R$ 67,90

R$ 67,90 Superior: R$ 98,80

Vagas concurso TJM SP

Ao todo são 11 vagas mais cadastro reserva distribuídas do seguinte modo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Escrevente Técnico Judiciário 10 R$ 5.480,54 Analista de Sistemas Judiciário 01 R$ 7.355,21 Contador Judiciário CR R$ 8.035,86 Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário CR R$ 6.523,88

Requisitos concurso TJM SP

Os requisitos dependem do cargo escolhido pelo candidato. De acordo com o edital, as regras são:

Escrevente Técnico Judiciário: Ensino Médio completo;

Ensino Médio completo; Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário: Ensino Médio completo;

Ensino Médio completo; Analista de Sistemas Judiciário: Ensino Superior completo;

Ensino Superior completo; Contador Judiciário: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; Registro no Conselho de Classe correspondente.

Acesse o edital aqui.



Como serão as provas do concurso TJM SP?

O concurso será dividido apenas nas provas objetivas. A fase vai acontecer no dia 17 de setembro. A duração vai variar a depender da escolaridade, sendo 03 horas para médio e 04 horas para superior. A avaliação vai acontecer à tarde.

Será da seguinte forma:

Escrevente Técnico Judiciário Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa – 10 questões; Raciocínio Lógico-Matemático – 05 questões; Noções de informática – 05 questões; Conhecimentos específicos – 30 questões

Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa – 15 questões; Raciocínio Lógico-Matemático – 05 questões; Conhecimentos específicos – 30 questões

Analista de Sistemas Judiciários Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa – 15 questões; Raciocínio Lógico – 10 questões; Conhecimentos específicos – 35 questões

Como foi o último concurso?

O último concurso TJM SP também ofertou vagas para nível médio e superior. Confira os cargos:

Nível Médio

Cargo Vagas Salário inicial Técnico em Comunicação e Processamento

de Dados Judiciário (Desenvolvedor) 01 R$ 5.930,73

Nível Superior

Cargo Vagas Salário inicial Analista em Comunicação e Processamento

de Dados Judiciário (Analista de Redes) 02 R$ 6.686,22

Além das remunerações salariais, os servidores receberam os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação

Transporte

Saúde

Sobre as provas, foi dividida do seguinte modo:

Técnico Judiciário: Prova Objetiva

Língua Portuguesa 10 questões Raciocínio Lógico 10 questões Conhecimentos Específicos 40 questões Prova Prática –

Analista Judiciário: Prova Objetiva

Língua Portuguesa 10 questões Raciocínio Lógico 10 questões Conhecimentos Específicos 40 questões Prova Prática

Concursos Tribunais e preparação

Os Concursos Tribunais tem sido campeão de escolha entre os concurseiros. Além da estabilidade é o fato de proporcionar uma segurança junto ao mercado de trabalho.

É importante lembrar que há disciplinas gerais e específicas de cada órgão. Entre as matérias cobradas de forma em geral são:

Português

Informática

Raciocínio Lógico

Ética

Administração Pública

Direito Constitucional

Direito Administrativo

As questões específicas aparecem temas sobre regimento interno, além de decretos específicos e legislações. Um tema que é recorrente nas provas é sobre a Lei Geral de Pessoa com Deficiência.

Vale salientar que a pessoa que se prepara para esse tipo de prova deve se atentar para possibilidade de realização de fase discursiva. Se você vai disputar uma vaga de analista, muito provável que essa fase faça parte da sua prova. Já em caso de técnico judiciário, nem sempre a etapa discursiva é um requisito do certame.

Deve-se destacar também a importância de você estudar as disciplinas específicas da sua área e fazer questões a fim de se preparar ainda mais.

A preparação para prova discursiva exige prática, ainda mais se você tem dificuldade nessa área. Vale lembrar que é fundamental você está de olho nas atualidades e ter um olhar todo especial para conteúdos específicos de Administração Pública, Direito Administrativo e Ética.

Como iniciar estudos dos Concursos Tribunais?

O início da preparação dos Concursos Tribunais nem sempre é fácil. Sendo assim, a dica principal é organização. Separe os assuntos em tópicos e estabeleça datas para começar e finalizar cada tema. Essa é uma dica muito importante para quem precisa finalizar o edital em pouco tempo ou que não tem grandes prazos para finalizar o documento.

Por mais pressa que tenha, evite passar para outro tema antes de finalizar o antigo. Durante o processo, estude a parte teórica, mas separe o seu tempo para treinar questões específicas, de preferência, escolhendo provas da mesma banca.

Os professores especialistas informam que o regimento interno deve ser estudado apenas quando o edital for liberado, essa ação evita confusões e problemas com o andamento do estudo.

Dê atenção à resolução de questões. Esse é o processo prático do estudo. Nesta fase que você vai analisar se de fato aprendeu ou não um determinado tema. Caso haja erros, não se abstenha de procurar entender quais os mais erros. Não fugir das disciplinas que tem maior dificuldade é uma boa forma para trilhar o caminho do sucesso.