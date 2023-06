edital republicado oferta vagas para médio e superior

O concurso IF Goiano ( Instituto Federal Goiano) teve o edital republicado. A decisão de anulação aconteceu em virtude do surgimento de novas vagas para preenchimento após a publicação do presente edital.

As vagas são de níveis médio-técnico e superior de escolaridade, em diversas áreas e especialidades, com salários iniciais de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

Os interessados poderão se inscrever por meio do do site da banca organizadora, UFG. Até o momento, as vagas não foram divulgadas. A taxa de inscrição será de:

Nível médio: R$ 120,00

Nível superior: R$ 140,00

Vagas e requisitos concurso IF Goiano

No novo edital seão ofertados os cargos listados a seguir. Acompanhe mais detalhes assim como os requisitos:

Nível médio-técnico

Confira a lista:

Assistente em Administração – 04 vagas;

Técnico de Laboratório-Área: Biologia – 01 vaga;

Técnico de Laboratório-Área: Eletrotécnica – 01 vaga;

Técnico de Laboratório-Área: Informática – 01 vaga;

Técnico de Laboratório-Área: Química – 02 vagas;

Técnico de Tecnologia da Informação – 01 vaga;

Técnico em Agropecuária – 01 vaga.

Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência de no mínimo 12 meses na área.



Os salários são de R$ 2.667,19.

Nível superior:

Veja os esclarecimentos sobre o concurso IF Goiano

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação na área, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro no Conselho competente.

Analista de Tecnologia da Informação – 01 vaga;

Biólogo – 01 vaga;

Contador – 01 vaga;

Médico – 01 vaga;

Odontólogo – 01 vaga;

Psicólogo-Área: Clínica – 01 vaga;

Tecnólogo-Área: Gestão Pública -01 vaga.

Os salários dos aprovados no concurso IF Goiano são de R$ 4.556,92

Como serão as provas do concurso IF Goiano?

O concurso será composto de prova objetiva com 4 alternativas, apenas uma correta. Sobre as disciplinas e o quantitativo de questões dependem da escolaridade. Para nível médio são 40 questões com as seguintes matérias:

Assistente em Administração; Técnico de Laboratório/Área: Biologia; Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica; Técnico de Laboratório/Área: Química; Técnico em Agropecuária. Língua Portuguesa – 10 questões; Matemática – 5 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Noções de Informática – 5 questões; Legislação – 5 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 10 questões.

Técnico de Laboratório/Área: Informática e Técnico de Tecnologia da Informação: Língua Portuguesa – 10 questões; Matemática – 10 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Legislação – 5 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 10 questões.



Para superior, são 50 questões do concurso IF Goiano sobre as seguintes disciplinas:

Analista de Tecnologia da Informação Língua Portuguesa – 10 questões; Matemática – 10 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Legislação – 5 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 questões. Biólogo; Médico; Odontólogo; Psicólogo / Área: Clínica. Língua Portuguesa – 10 questões;



Matemática – 10 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Noções de Informática – 5 questões; Saúde pública – 10 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 10 questões.

Contador Língua Portuguesa – 10 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Noções de Informática – 5 questões; Legislação – 10 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 questões.

Tecnólogo / Área: Gestão Pública Língua Portuguesa – 10 questões; Matemática – 10 questões; Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás – 5 questões; Legislação – 10 questões; Conhecimentos Específicos do Cargo – 10 questões.



Acesse o edital aqui

Outros concursos IF

O concurso IFRN ( Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) anuncia que o edital está iminente, com isso, pode sair a qualquer momento.

Agora, o certame já conta com banca. A Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN, a FUNCERN), será a organizadora do edital destinado ao preenchimento de vagas do cargo de Técnico-Administrativo em Educação (TAE).

O extrato de licitação do concurso IFRN foi divulgado nesta sexta-feira, 23 de junho, por meio do Diário Oficial. É importante destacar que ainda não se tem maiores informações sobre vagas ou cargos que serão ofertados.

Quando aconteceu o último concurso IFRN

O último concurso IFRN realizado pelo Instituto, em 2016 e 2017, ofertou 31 vagas distribuídas em cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

Os salários na época puderam chegar a R$ 4,2 mil. Vale lembrar que a organização do certame ficou a cargo da UFRN, e os candidatos foram avaliados por provas objetivas no dia 22 de outubro de 2017.