Elegibilidade para Medi-Cal: O que você pode fazer se seu limite de renda estiver acima do qualificado?

EUSe você se encontra em uma situação em que sua renda excede os limites de elegibilidade para Médico, programa Medicaid da Califórnia, ainda existem opções alternativas disponíveis para garantir que você tenha acesso a cuidados de saúde acessíveis. Uma dessas opções é Califórnia cobertaa bolsa de seguro de saúde estatal projetada para fornecer assistência financeira a indivíduos e famílias que podem não se qualificar para Médico devido a níveis de renda mais elevados.

Califórnia coberta oferece uma gama de planos de saúde e subsídios para ajudar a reduzir o custo dos prêmios, tornando os cuidados de saúde mais acessíveis para aqueles que precisam. Ao visitar CoveredCA.com, você pode determinar se se qualifica para assistência financeira para tornar seus cuidados de saúde mais acessíveis.

Compreendendo as Diretrizes e Restrições de Renda

Califórnia coberta opera sob diretrizes de renda específicas e restrições salariais para determinar a elegibilidade para assistência do governo. De acordo com as diretrizes atuais, indivíduos que ganham menos de $ 47.520 por ano e famílias de quatro pessoas com renda anual inferior a $ 97.200 se qualificar para assistência do governo com base em sua renda. Lembre-se de que certos fatores, como deduções fiscais, podem diminuir seu nível de renda e torná-lo potencialmente elegível para assistência.

Programas Governamentais e Assistência Baseados em Faixas de Renda

Para adultos, aplicam-se as seguintes restrições de renda:

0% – 138% do Nível Federal de Pobreza (FPL): Se sua renda estiver dentro dessa faixa, você se qualifica para o Medi-Cal.

138% – 400% do FPL: Indivíduos e famílias que se enquadram nessa faixa de renda são elegíveis para um subsídio em um plano Covered California.

138% a 150% do FPL: Você também se qualifica para o Plano Silver Enhanced 94.

150% a 200% do FPL: Você também se qualifica para o Plano Silver Enhanced 87.

200% a 250% do FPL: Indivíduos e famílias dentro desta faixa de renda se qualificam para o Plano Silver Enhanced 73.

Califórnia coberta fornece “assistência premium“para reduzir o custo dos cuidados de saúde para indivíduos e famílias que se inscrevem em um plano de saúde Covered California e atendem às regras de renda. O nível de assistência que você recebe é determinado por sua renda e outros fatores relevantes. Covered California oferece quatro níveis de cobertura- Bronze, Prata, Ouro e Platina – com os mesmos benefícios em cada nível, independente da seguradora que você escolher. Sua renda e outros fatores determinarão o programa específico para o qual você se qualifica.