Elettromec VOLTA A CONTRATAR em duas regiões

A Elettromec, empresa que é líder no mercado de eletrodomésticos de luxo, está com algumas ótimas vagas de emprego disponíveis. Com cargos nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, vale a pena consultar a lista abaixo para conferir:

Analista Contábil Fiscal SR – Valinhos – SP – Efetivo;

Analista Financeiro PL – Valinhos – SP – Efetivo;

Analista FP&A SR – Valinhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Loja POA – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Valinhos – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) Financeiro (a) – Valinhos – SP – Efetivo: Será responsável pela gestão financeira, garantindo as projeções e buscando a maximização da rentabilidade dos resultados financeiros. Garantir a execução dos processos do Contas a Pagar, gestão do fluxo de caixa e ciclo e financeiro.

Mais sobre a Elettromec

Sobre a Elettromec, vale a pena destacar que trata-se de uma marca conceituada e líder no mercado de eletrodomésticos de luxo, que oferece soluções inteligentes e completas para ambientes gourmets e cozinhas.

Além disso, é interessante deixar claro que, desde 1997, o Grupo Elettromec se baseia por três pilares: inovação, alta tecnologia e design. A matriz, com cerca de 3 mil metros quadrados, está localizada na cidade de Valinhos, a 87 km de São Paulo, perto de Campinas.

Por fim, visando sempre entregar ao público as melhores soluções em eletrodomésticos de luxo, a Elettromec é um distribuidor exclusivo da Falmec no Brasil. Marca italiana conceituada no desenvolvimento de eletrodomésticos, seus equipamentos são desenvolvidos com foco no equilíbrio entre design e funcionalidade, trazendo inovação para as soluções da marca.

Como se inscrever?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Elettromec, é só clicar nesse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: