Elizabeth Olsen se dobra ao superar sua personagem da Marvel, Wanda

Elizabeth Olsen tem sido muito honesta sobre seu tempo com a Marvel – ou seja, sentindo que ela investiu muitos anos trabalhando para eles – e agora … ela está atingindo esse ponto em casa.

A atriz – famosa por interpretar Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate nos filmes dos ‘Vingadores’ – foi sincera mais uma vez neste fim de semana em uma entrevista com Meghann Fahy como parte de Variedade da série ‘Atores sobre Atores’. Uma citação dela está recebendo uma olhada dupla online.

Há um pouco de atrevimento e salinidade em sua resposta, e você pode dizer que ela realmente quis dizer isso. Como ela continua explicando, ela interpretou esse personagem por quase 10 anos e está mais do que pronta para colocar as histórias de Wanda na estante … pelo menos por enquanto.

Olsen acrescenta que está orgulhosa do trabalho que fez com Kevin Feige e companhia. … e se sente satisfeita em deixar esses projetos falarem por si mesmos – incluindo “WandaVision”, que foi um grande sucesso da Disney + que se concentrou apenas em seu papel, com uma história de fundo completa.