Elizeu Zaleski frustrado com suspensão ‘injusta’ por doping, de olho em Gunnar Nelson ou Neil Magny após o UFC Vegas 74

Elizeu Zaleski finalmente volta ao octógono no sábado para enfrentar Abubakar Nurmagomedov no card preliminar do UFC Vegas 74, e pretende descarregar toda a sua frustração no talento russo após cumprir uma suspensão por doping de um ano que considerou “injusta”.

Zaleski estava programado para enfrentar Mounir Lazzez em abril de 2022, quando ele falhou em um teste de drogas fora de competição realizado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) um mês antes da luta. Ele foi sinalizado por ostarina, um modulador seletivo de receptor de andrógeno (SARM) banido que está associado a vários casos envolvendo suplementos contaminados.

“Foi uma mancha [supplement]mas a farmácia de manipulação não admitiu o erro”, disse Zaleski no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Eles nunca admitiriam seu erro, é claro, e isso piorou as coisas com a USADA. Mas ficou provado que foi contaminação, sim. Fizemos todos os testes, mas a vida continua. Fui atingido por uma grande perda, mas estamos de volta ao jogo.”

Quando a USADA anunciou oficialmente a suspensão de Zaleski em setembro de 2022, disse que “o atleta não é capaz de demonstrar com base em um balanço de probabilidades que seu teste positivo surgiu da contaminação do suplemento. No caso concreto, o atleta apresentou provas envolvendo um suplemento adquirido em farmácia de manipulação no Brasil, mas não conseguiu arcar com seu ônus para comprovar a contaminação.”

A USADA afirmou anteriormente, ao anunciar outros casos envolvendo ostarina em que os atletas conseguiram provar a contaminação, que a substância “tem sido comumente encontrada como ingrediente declarado e não declarado em muitos suplementos dietéticos”, embora “não esteja atualmente disponível como receita médica”. medicamento em qualquer país”.

Zaleski aproveitou sua folga forçada para aproveitar o tempo com sua família depois de competir sem parar por 13 anos no MMA. Mas não poder lutar muito o prejudicou financeiramente.

“O que te mantém [able to make ends meet] são os patrocinadores”, disse. “Praticamente perdi todo o dinheiro que havia investido no meu acampamento [for Lazzez]. Eu gastei muito dinheiro.”

O peso meio-médio do UFC disse que pensou em processar a farmácia de manipulação brasileira, mas “não tinha dinheiro para pagar o advogado”.

“Seria como uma bola de neve ficando cada vez maior, e eu estaria cada vez mais endividado”, disse Zaleski. “Deus sabe o que aconteceu, e minha consciência está limpa. Provei que foi contaminação, então que se faça justiça de qualquer outra forma. Alguém vai pagar por isso de alguma forma.”

Por enquanto, Zaleski quer fazer Nurmagomedov pagar dentro do octógono em sua primeira luta no UFC desde que agrediu Benoit Saint Denis no UFC 267, em outubro de 2021.

“O jogo dele é [engineered], passo a passo, para usar seu grappling ”, disse Zaleski sobre o russo de 33 anos, que venceu duas das três lutas até agora desde que ingressou no UFC. “Ele não é bobo no pé com o kickboxing, ele manda bem lá, mas faz para chegar onde quer, que é nos levar para a área de luta”.

Vitorioso em nove de suas últimas 11 aparições no UFC – uma longa lista que inclui nomes como Sean Strickland e Alexey Kunchenko – “Capoeira” tem dois pesos meio-médios populares em mente para sua chamada pós-luta se tudo der certo no UFC Vegas 74.

“Já faz um tempo que estou interessado em lutar contra esses dois caras, Gunnar Nelson e Neil Magny”, disse Zaleski.

Nelson não tem nenhuma luta agendada após finalizar Bryan Barberena em março, enquanto Magny busca se recuperar da derrota para Gilbert Burns quando enfrentar Philip Rowe em 24 de junho.

“Eles seriam bons confrontos em termos de estilo para mim”, disse Zaleski. “Acho que é um próximo passo interessante para mim. Seria uma grande honra para mim lutar contra eles.”