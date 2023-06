Elle Brooke sobre se ela tem vergonha de ganhar a vida com OnlyFans: Meus filhos podem chorar em uma Ferrari

OnlyFans tornou-se uma das plataformas mais populares do mundo e, embora não tenha sido criada com a ideia de gerar conteúdo adulto, é o que mais se consome.

Alguns usuários que carregam conteúdo aqui podem alegar ganhar a vida com a receita que geram com suas postagens, para as quais outros pagam assinaturas para acessar.

Muitas pessoas com muitos seguidores no Instagram decidiram mudar para o OnlyFans para aumentar sua renda. Um deles era Elle Brookeque tem 700.000 seguidores no Instagram, onde também posta fotos de si mesma em lingerie e roupas minúsculas.

Ela recentemente se tornou viral por ‘declarar seu amor por Pep Guardioladizendo que o técnico espanhol era “muito gostoso”.

“Ele está mais bonito agora do que quando tinha cabelo – ele é como um rei espanhol”, comentou Brooke.

Elle Brooke não tem vergonha de ganhar a vida com OnlyFans

Agora Brooke afirmou que não tem vergonha do que faz no OnlyFans e que, graças ao que ganha na plataforma, vive um estilo de vida sofisticado.

“Meus filhos poderão chorar em uma Ferrari quando descobrirem o que sua mãe fazia para viver, o que sua mãe fazia para apoiá-los”, Brooke explicou durante uma entrevista na Talk TV.

A modelo desistiu de se formar em direito na Southampton University para se dedicar de corpo e alma ao upload de conteúdo sexual adulto.

“Eu faço coisas muito mais grotescas. Pornografia. Qualquer coisa, mas tudo dentro do que eu quero fazer. Eu realmente amo isso e sou muito boa nisso”, acrescentou.

“Você sabe, eu poderia ser um bom advogado. Sim. Mas também, eu sou bom em fazer outras coisas em vídeo e câmera? Sim.”