Elliot Page revela relacionamento secreto com a atriz Kate Mara quando ela tinha namorado

Actor Elliot Page encontrou a melhor maneira possível de expressar os sentimentos que sua vida interessante despertou nele. Atualmente, seu ‘Pajem‘ memórias está vendendo como pão quente. Um livro sobre sua vida como ator de Hollywood e todo o processo de se assumir como gay e transgênero. Em 2014, Page já estava passando por essa jornada e se apaixonou pela colega atriz Kate Mara. Tudo aconteceu quando Kate estava namorando o ator Max Minghella, mas ninguém tinha a menor ideia até a revelação do próprio Page. Várias vezes, Elliot Page e Kate Mara interagiram e você pode dizer que eles se importam profundamente um com o outro. Embora hoje, Mara tenha sido casada com o ator Jamie Bell e compartilhe dois filhos com ele. Essas revelações em nada prejudicam nenhum deles, o que torna a situação menos incômoda. Embora não tenhamos ideia se Max Minghella estava ciente de que isso estava acontecendo entre Page e sua namorada na época.

Aqui está o que Elliot Page escreveu em suas memórias: “A primeira pessoa por quem me apaixonei depois que meu coração foi partido foi Kate Mara. Ela tinha um namorado na época, o adorável e talentoso Max Minghella. Isso foi logo depois que eu me tornei gay [in 2014] e foi um momento de exploração e também de desgosto. Acho que meu relacionamento, ou como você quiser chamá-lo com Kate, encapsula muito uma certa dinâmica em que eu sempre me encontrei, que estava me apaixonando por pessoas que – acho que muitos de nós fazemos isso – que não estão totalmente disponíveis . E o tipo de segurança nisso e os altos e baixos e o aumento da serotonina, e então desaparece. E acho que esse é definitivamente um padrão na minha vida. Acho que o amor e o cuidado que temos um pelo outro é algo muito especial. Separe da intimidade sobre a qual escrevo.”

Elliot Page está tentando espalhar sua mensagem através do livro de memórias

Uma mensagem universal de aceitação está no centro de Elliot Page memórias e as muitas entrevistas que ele ofereceu para promovê-lo. Ele se tornou uma figura importante no LGBTQ+ comunidade como um dos porta-vozes mais importantes. Seu trabalho tem sido essencial para aumentar a conscientização na luta contra a transfobia e a homofobia. Page vem colocando as pessoas em seus devidos lugares há anos e não vai parar tão cedo. Essas revelações sobre Kate Mara pode não ser surpreendente para os envolvidos, mas certamente é para pessoas interessadas em Elliot Page e Kate Mara como celebridades.