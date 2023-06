Elon Musk anuncia que prefixo ‘cis’ será considerado insulto no Twitter

Elon Musk não parou de impor novas regras e regulamentos desde que comprou o Twitter no ano passado.

Cada novo que ele adiciona gera polêmica entre os usuários da plataforma, que não entendem muito bem muitas de suas decisões.

O mais recente foi considerar “uma calúnia” o prefixo “cis”, que é usado em palavras como “cisgênero” e outros termos relacionados para definir pessoas cuja identidade de gênero coincide com seu sexo biológico de nascimento.

O prefixo “cis” faz parte da linguagem inclusiva e é usado na comunidade LGTBI e entre pessoas cisgênero progressistas.

“Assédio repetido e direcionado contra qualquer conta fará com que as contas de assédio recebam, no mínimo, suspensões temporárias”, twittou Almíscar em resposta a outro usuário.

“As palavras ‘cis’ ou ‘cisgênero’ são consideradas calúnias nesta plataforma.”

Após esse tweet, um usuário perguntou a ele o que acontecia com as pessoas que se identificavam com o prefixo “cis” e o dono do Twitter respondeu: “Você se chama do que quiser”. Já há algum tempo, e principalmente desde que comprou a rede social, Musk se opõe à chamada “ideologia despertada”, que leva em conta as sensibilidades raciais e de gênero em uma sociedade diversificada.

O sul-africano sentiu que havia muito politicamente correto no Twitter e censura indevida de opiniões e discursos opostos.

Almíscar sempre falou sobre liberdade de expressão, embora sua posição exata permaneça incerta e sua posição seja afetada pelas leis de vários países.

“As regras na Índia sobre o que pode aparecer nas mídias sociais são bastante rígidas e não podemos ir além das leis de um país…” Almíscar disse à BBC em março.

“Se tivermos a escolha de nosso povo ir para a prisão ou cumprirmos as leis, cumpriremos as leis…

“Se as pessoas de um determinado país são contra um determinado tipo de discurso, devem conversar com seus representantes eleitos e aprovar uma lei para impedi-lo.”