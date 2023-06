Elon Musk e Mark Zuckerberg são contatados pela Itália para lutar no Coliseu

Isso vai te surpreender – um funcionário do governo da Itália entrou em contato Mark Zuckerberg sobre encenar uma luta do UFC contra Elon Musk no campo de batalha mais lendário do mundo … o Coliseu de Roma … TMZ Sports aprendeu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem … o Ministro da Cultura entrou em contato com Zuckerberg há alguns dias sobre encenar o que poderia ser a maior luta da história do mundo no teatro de luta mais lendário da história.

Nossas fontes dizem que tanto Elon quanto Mark adorariam que a luta acontecesse no Coliseu.

Somos informados de que o pessoal de Zuckerberg passou a mensagem para o UFC Prez Dana Whitecujo povo contatou o ministro.

Quanto ao local em si – uma das 7 Maravilhas do Mundo – não há grandes eventos realizados dentro do anfiteatro de quase 2.000 anos há centenas de anos, e apenas algumas centenas de espectadores podem sentar-se em assentos temporários. dentro do teatro.

Senhor Paul McCartney se apresentou dentro do Coliseu em 2003 para um show beneficente exclusivo para 400 pessoas que pagaram até $ 1.500, mas fora isso, todos os outros shows foram realizados fora da estrutura.

Não está claro onde um Musk vs. Zuck luta iria cair – dentro ou fora.

Várias fontes com conhecimento direto nos dizem se você vai apostar se essa luta vai acabar… aposte que vai acontecer. Somos informados de que Musk e Zuck estão “all in” e foram negociando com Dana sobre os detalhes de uma luta diariamente … várias vezes ao dia por mais de uma semana.

O maior obstáculo é disparidade de altura e peso, embora ambos os homens não tenham problemas com isso. A questão… se a luta acontecesse em Las Vegas – que era o objetivo até a oferta do Coliseu surgir – a Comissão Atlética de Nevada teria que assinar. Dado que Zuck tem 5’7″ e pesa 145, e Elon se eleva sobre ele com 6’2″ e pesa 230, é um pouco problemático. No entanto, esta seria uma luta de exibição, então as regras podem ser quebradas.

Agora que a Itália está interessada, abre muito mais possibilidades.