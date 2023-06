Elon Musk pesa sobre Megan Fox Spat, olhando para contratar Witchcraft Exec

Elon Musk entrou no chat sobre como Megan Fox cria seus filhos – e tentando ser engraçado … ele diz que pode precisar trazer alguém a bordo para acabar com as artes das trevas.

O chefe do Twitter postou algumas mensagens interessantes em sua plataforma no domingo – todas as quais claramente pareciam ser uma resposta direta ao controvérsia entre MF e provocador conservador Robby Starbuck … que começou tudo isso acusando ela e seu ex, Brian Austin Green, de abuso infantil – simplesmente por deixar seus filhos se vestirem como eles gostam.

Elon twittou: “Procurando contratar um vice-presidente de Witchcraft & Propaganda.” Pode ter parecido ter surgido do nada, mas se você verificar as respostas do Twitter dele … ele se refere especificamente a Megan.

Em um tópico que se seguiu ao comentário do OG, alguém disse que Megan Fox era a garota dele – isso enquanto destacava sua resposta a Starbuck, na qual ela ameaçou usar bruxaria nele – e outra pessoa respondeu brincando: “Ela é ruim em propaganda embora .”

Estes são os filhos de Megan Fox. Morávamos no mesmo condomínio fechado e nossos filhos brincavam no parque. Eu vi 2 deles tendo um colapso total dizendo que foram forçados pela mãe a usar roupas de menina enquanto a babá tentava consolá-los. É puro abuso infantil. Ore por eles. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm — Robby Starbuck (@robbystarbuck) 8 de junho de 2023

@robbystarbuck

A isso, Elon retrucou… “Ninguém é perfeito.” BTW, Elon está acompanhando a história durante todo o fim de semana – quando RS publicou sua acusação original, EM comentou diretamente com um “!”

A referência de Elon à bruxaria também se encaixa com algo que Megan postou após sua declaração no IG. Ela jogou uma foto de uma notícia artigo no início desta semana … que pretende ter capturado imagens de “bruxas” da vida real comendo uma carcaça de veado fora de uma fazenda.

Meg acrescentou sua própria legenda, escrevendo … “eu fora da casa de rob starbucks”, e o próprio cara parecia chocado. Ei postou isso depois, dizendo … “Agora Megan Fox está ameaçando realizar um ritual de comer carcaças em minha casa. Isso seria uma decisão ousada / burra em TN. Se o objetivo dela fosse parecer louco. Missão cumprida! Agora as pessoas sabem que ela pratica feitiçaria também.”

Algumas coisas dignas de nota aqui … um, a maioria das pessoas sabe que Megan Fox gosta desse tipo de coisa – não é segredo e tem sido bem documentado … especialmente em seu relacionamento com MGK.

Mais importante, porém … parece que Elon está assinando o que Starbuck disse sobre Megan e sua família. Veja bem, ele está sugerindo que precisa contratar alguém para filtrar propaganda e bruxaria no Twitter… que ele parece acreditar que Megan está vomitando.