em junho, quase 10 milhões terão aumento do valor

Dos pouco mais de 21 milhões de usuários que fazem parte do Bolsa Família neste mês de junho, cerca de 10 milhões receberão um aumento nos seus saldos. Ao menos esta é a projeção do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a pasta responsável pelos pagamentos do benefício social.

Ao todo, estima-se que 9,8 milhões de famílias devem receber em junho valores maiores do que estavam recebendo em maio. A média total de pagamentos do Bolsa Família será de R$ 705. Trata-se, portanto, do maior valor já pago na história do programa de transferência de renda do Governo Federal. A informação já foi confirmada pelo Ministério.

Por que o aumento do Bolsa Família ocorre?

O aumento no valor médio dos pagamentos do Bolsa Família não chega a ser uma novidade. A elevação ocorre por causa da inclusão de mais um adicional pago pelo Governo Federal. A partir deste mês de junho, algumas famílias terão o direito de receber R$ 50 a mais em suas contas. Poderão pegar o adicional, as pessoas que:

residem com crianças com idade entre sete e 12 anos;

residem com adolescentes com idade entre 13 e 18 anos;

residem com mulheres gestantes;

residem com mulheres lactantes.

Esta indicação de pagamento de um adicional de R$ 50 foi aprovada no Congresso Nacional há cerca de duas semanas. Na noite da última sexta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um decreto sobre o tema. O documento confirma que os pagamentos do adicional devem mesmo ocorrer neste mês de junho.

Para além do adicional de R$ 50, o Governo Federal também deverá manter neste mês de junho os pagamentos do adicional de R$ 150. Este saldo está sendo pago desde o último mês de março, e também está confirmado ao menos até o final deste ano. Podem receber o bônus de R$ 150 as pessoas que:

residem com crianças com idade de zero a seis anos.

Expectativa era maior

Embora o Bolsa Família tenha atingido o seu maior valor médio de pagamentos da história, o patamar ficou abaixo das expectativas do Ministério do Desenvolvimento Social. Há alguns dias, membros da pasta chegaram a afirmar internamente que o valor médio seria elevado para a casa dos R$ 715.



Depois de uma reavaliação sobre o tema, ficou definido que os repasses seriam mesmo de R$ 705, em média. Como se trata apenas de uma média, alguns usuários poderão receber um pouco mais, e outros poderão receber um pouco menos do que isso.

Os repasses de R$ 600

Para o mês de junho, segue valendo a regra básica de que todos os usuários do programa social devem receber, no mínimo, R$ 600 por família. Logo depois, o cidadão poderá ir somando a este valor os adicionais a que ele tem direito. Deste modo, o patamar poderá crescer.

Se você não faz parte de nenhum dos grupos que têm direito a um adicional, não há com o que se preocupar. Para estes casos, haverá o pagamento de R$ 600 normalmente, assim como estava ocorrendo nos últimos meses.

Bolsa Família começou

Os pagamentos de junho do Bolsa Família estão sendo realizados a partir desta segunda-feira (19). No decorrer desta e da próxima semana, mais de 21 milhões de pessoas receberão os seus saldos em suas contas. Para saber o dia do seu recebimento, basta atentar para o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).