Em Penedo, homem sofre coice de cavalo nos membros inferiores e vai parar na UPA

O Corpo de Bombeiros de Penedo registrou um incidente na noite dessa quinta-feira, dia 22, onde um homem sofreu um coice de cavalo nas imediações do Gabriel, parte alta de Penedo. Os profissionais foram prontamente acionados para o local para prestar o devido atendimento.

No local do ocorrido, a equipe, composta por três militares, cuidou da situação com eficiência. Os profissionais imobilizaram a vítima, que havia sido atingida nos membros inferiores pelo animal.

Após o primeiro atendimento, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo.