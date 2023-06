Emily Blunt revela que foi um inferno trabalhar com Meryl Streep em O Diabo Veste Prada

Meryl Streep é uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Com 21 indicações e três Oscar ao seu nome, trabalhar com ela é um luxo e um sinal de sucesso na carreira. No entanto, ela é uma atriz metódica e, quando tem que interpretar um personagem, o faz dentro e fora do set, o que pode levar a vários problemas.

Isso é precisamente o que aconteceu quando ela tocou Miranda Priestlyestrela de ‘O Diabo Veste Prada’, que deixou seus dois colegas de elenco loucos: Emily Bluntque interpretou sua assistente veterana Emily Charlton e Anne Hathawayo novo funcionário da empresa.

Em uma entrevista para ‘Actors on Actors’ com Brian Cox para a Variety Magazine, Blunt explicou que foi um inferno trabalhar com Streep: durante aquele período.

“Ela é incrível e ela foi um pouco assustadora naquele filme. Mas ela ficou muito infeliz ao interpretar Miranda”, confirmou Blunt à Variety Magazine.

É algo que também foi destacado em 2021 pela própria Meryl Streep, quando na Entertainment Weekly ela disse que a experiência não tinha sido divertida, mas “horrível”, como ela se intrometeu demais na personagem, até fizeram uma piadinha sobre isso no gala dos Óscares.

“Eu estava deprimido! Eu disse ‘Bem, esse é o preço que você paga por ser um chefe’. Essa foi a última vez que tentei fazer uma atuação metódica”, explicou Streep sobre um dos papéis mais memoráveis ​​de sua carreira.

A partir daí, Blunt e Streep começaram a trabalhar juntos na tela com bastante regularidade, especificamente em dois outros filmes, como ‘Into The Woods’ em 2014 e ‘The Return of Mary Poppins’ em 2018.

Meryl Streep, Prêmio Princesa das Astúrias 2023

Além disso, a atriz foi recentemente celebrada na Espanha com o Prémio Princesa das Astúriasfrisando que se sente “muito honrada” por este reconhecimento à sua grande carreira cinematográfica e ao seu ativismo a favor da igualdade de género.

“Estou muito honrado em receber este prêmio de prestígio de um dos países e culturas mais talentosos do mundo. Meus sinceros agradecimentos a suas majestades e alteza real, estou ansioso para conhecê-los em outubro e passar um tempo em seu belo país ,” ela explicou.