Emoni Bates: Como o ex-recruta nº 1 caiu para a 49ª escolha no Draft da NBA

Tele segunda rodada do Draft da NBA é sempre obrigado a fornecer algumas surpresas. Joias reais podem ser encontradas aqui, como três vezes NBA campeão Draymond Verde e duas vezes MVP Nikola Jokichoje considerado por alguns como o melhor jogador do basquete após liderar sua Denver Nuggets a um título no início deste mês.

Mas poucos anos atrás, ninguém teria previsto que Emoni Bates passaria para o segundo turno no dia do draft.

O Cleveland Cavaliers deu um soco no Michigan nativo no segundo turno, escolhendo com a 49ª seleção geral no draft da noite de quinta-feira em Barclays Center. Bates agora terá sua chance na NBA – mas não será tão fácil para ele quanto parecia antes.

De Jogador Nacional do Ano ao portal de transferências

Com destaques como estes, alguns podem se perguntar como Bates caiu tanto quando uma vez comandou a atenção nacional.

Bates teve uma média de quase 29 pontos por jogo como calouro do ensino médio em Michigane em 2019, a Sports Illustrated o comparou a cavaleiros ícone Lebron James — e até lendas da NBA Magic Johnson e Michael Jordan. Ele foi nomeado o Jogador Nacional do Ano da Gatorade em seu segundo ano do ensino médio, e muitos esperavam que ele ignorasse totalmente o basquete universitário em seu caminho para o estrelato.

Mas depois de se comprometer Michigan State UniversityBates mudou de ideia e acabou optando por jogar pelo Tigres de Memphis como o mundo dos esportes emergiu do COVID 19 pandemia. Bates jogou uma temporada em Memphis e lutou contra lesões antes de se transferir para Leste de Michigan para a temporada 2022/23.

Bates pode fazer isso na NBA?

Bates tem quase 6’10 ” em sapatos, e o jovem de 19 anos mostrou na escola que ele poderia colocar grandes números (ele já teve um jogo de 63 pontos). Mas cair tão longe no segundo turno mostra que muito do NBA não acredita que esse fenômeno único possa se tornar um jogador completo o suficiente para quebrar uma rotação.

Bates poderia ganhar um contrato de mão dupla com Cleveland se ele se sair bem em Liga de verão, mas sua falta de esforço defensivo e luta para impactar um jogo longe da bola foram duramente criticados desde que ele deixou o basquete do colégio. Ele enfrenta uma subida íngreme para o Associaçãomas talvez seu talento inato brilhe e zombe de todas as equipes que o rejeitaram no draft em brooklyn.