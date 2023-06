Empreendedores penedenses vencem competição do Sebrae e irão representar Alagoas no Start Summit, em Florianópolis

Secom PMP

Dois penedenses estão entre os alagoanos que irão representar o estado em um dos maiores eventos de inovação das Américas, o Start Summit. Rodrigo Batista e Mirela Pinheiro trabalham na startup Hamora, uma das quatro vencedoras do Desafio Sebrae Like a Boss 2023.

Projetada para gerenciar a manutenção de hotéis, pousadas e resorts em uma plataforma digital exclusiva, a startup foi representada por Alcides Soares no anúncio do resultado da competição do Sebrae Alagoas, no final do mês de maio.

No próximo mês de agosto, Alcides, Rodrigo e Mirela embarcam para Florianópolis para apresentar a inovação no Start Summit 2023.

Rodrigo Batista é o desenvolvedor da solução digital que aumenta a lucratividade porque reduz custos de manutenção, contribuindo ainda para maior satisfação dos hóspedes. Ele destaca o pioneirismo da Hamora em implantar inovações 4.0 nas operações dos meios de hospedagem e frisa que, apesar dos desafios, o objetivo é tornar Alagoas referência na eficiência operacional através da tecnologia.

Já o marketing da Hamora é de responsabilidade de Mirela Pinheiro. Ela explica que a hotelaria é um dos segmentos que apresenta excelentes perspectivas no período pós pandemia, com previsão de investimentos acima da cifra de cinco bilhões de reais até 2026, ampliando a oferta em 18.000 novos quartos.

Mirela explica que o objetivo atual da startup é fortalecer a marca no mercado nacional, consolidando clientes em outros estados do Brasil. A partir de 2024, o plano é iniciar o processo de internacionalização da Hamora, focando inicialmente na América Latina para depois desbravar os mercados europeu e asiático.

Pedro Queiroz, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), parabeniza a equipe responsável pela startup e afirma que Penedo possui um grande potencial para o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação.

“A história de sucesso da Hamora evidencia essa capacidade. A solução de gerenciamento de manutenção para o setor hoteleiro é mais uma prova de como a inovação impulsiona a eficiência operacional e a satisfação dos clientes”, afirma o gestor da Sedecin Penedo.

“Para estimular ainda mais esse potencial em Penedo, estamos investindo cada vez mais em ações de capacitação, como cursos, programas de treinamentos e mentorias. Essas iniciativas, em colaboração com instituições de ensino, setor empresarial e governo, criam um ecossistema propício para o empreendedorismo, promovendo o crescimento econômico sustentável e atraindo investimentos para a cidade de Penedo”, conclui Pedro Queiroz.