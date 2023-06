Empresário de Las Vegas recusou oferta para ser passageiro do submarino Doomed Titanic

Um magnata de Las Vegas não gostou das chances de sobreviver a uma viagem a bordo do malfadado submarino Titanic – e sua intuição salvou sua vida.

Jay Bloom diz que poderia ter sido um passageiro no submarino Titan, de propriedade da OceanGate, que custou a vida de 5 pessoas depois que a embarcação implodiu durante uma viagem para ver os restos do Titanic no Oceano Atlântico.