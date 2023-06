Empresário de Raush Manfio, Natan Schulte responde à polêmica decisão do PFL de suspender os lutadores

Natan Schulte e Raush Manfio estão compreensivelmente chateados depois que o PFL suspendeu os dois lutadores após uma luta sem brilho entre eles na noite da última sexta-feira.

O confronto, que viu Schulte obter uma vitória por decisão unânime que lhe rendeu uma vaga nos playoffs do PFL de 2023, foi efetivamente anulado pela promoção após optar por promover Shane Burgos ao slot. Como resultado, Schulte não vai mais competir nos playoffs, o que lhe custa a chance de potencialmente ganhar o prêmio de $ 1 milhão se ele se tornar o campeão no final da temporada.

Em resposta, Schulte foi ao Twitter para expressar seu desdém com a decisão, enquanto pedia que o ex-campeão do UFC Francis Ngannou se posicionasse depois de assinar um acordo lucrativo com o PFL, que incluía uma vaga no Conselho Consultivo de Atletas do PFL, onde ele terá voz nas decisões tomadas pela promoção.

“Estou muito insatisfeito com a decisão tomada ontem à noite pelo PFL de favorecer a entrada de Shane Burgos nos playoffs”, escreveu Schulte no Twitter. “Você se lembra da luta de Francis Ngannou contra Derrick Lewis. Ele não deu seis socos durante toda a luta e não foi cortado por sua atuação naquela noite.

“Então eu pergunto a você, Francis Ngannou, já que você protege os direitos dos combatentes, você acha que esta decisão é correta?”

Quanto a Manfio, seu empresário Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, se manifestou sobre a decisão do PFL de penalizar seu lutador, apesar de não ter feito nada de errado.

A luta, embora certamente não seja a mais divertida, não está sendo questionada quanto à legitimidade, mas o PFL ainda optou por punir Manfio e Schulte, que são amigos e companheiros de longa data.

“Tomar uma decisão subjetiva como essa de um promotor que aposta na defesa do lutador é apenas uma má aparência, na minha opinião”, disse Butler em comunicado enviado ao MMA Fighting. “Juízes fazem decisões ruins o tempo todo com menos repercussão. Raush e Natan são melhores amigos e são parceiros de treinamento exclusivos um do outro há anos. Nathan é o padrinho da filha de Raush. Dizer que eles conhecem os estilos, truques e técnicas um do outro por dentro e por fora é um eufemismo grosseiro.

“Situações como confrontos de estilo ruim e lutas sem brilho acontecem neste esporte o tempo todo, mas a única coisa sobre o PFL e o ‘formato de torneio/ponto’ é que ele se resolveria sozinho no final. Nosso cliente ganhou metade do salário e zero pontos para avançar no torneio. Isso é desagradável e desnecessário.”

As mensagens para a Comissão Atlética e de Entretenimento da Geórgia sobre a luta Schulte x Manfio não foram respondidas até o momento, embora não haja nenhuma indicação de que o resultado da luta esteja sendo questionado.

Em vez disso, esta parece ser uma decisão arbitrária do PFL em relação ao formato do playoff, que obviamente a promoção controla. Burgos, que era uma contratação de agência livre de alto nível depois de competir anteriormente no UFC, foi 1-1 durante a temporada, mas inicialmente perdeu os playoffs sem acumular pontos suficientes com base no formato do PFL.

Agora Burgos terá a chance de competir pelo prêmio de $ 1 milhão, enquanto Schulte fica em casa depois que o PFL o eliminou da temporada.