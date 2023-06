Empresários e lojistas apresentam reivindicações para a Prefeitura de Penedo

Secom PMP

Com o objetivo de fortalecer as relações institucionais e responder às demandas do setor, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 07 de junho, uma reunião produtiva entre a administração da Prefeitura de Penedo e empresários locais na Casa de Aposentadoria.

A iniciativa para o evento partiu do Sindilojas Penedo e Fecomercio Alagoas, duas organizações de relevância que têm como propósito promover um diálogo mais intenso e produtivo entre os empreendedores e a gestão municipal. Isso é de suma importância para a busca constante de alinhamento de objetivos entre o setor privado e o setor público.

Durante a reunião, o Prefeito Ronaldo Lopes teve a oportunidade de compartilhar de maneira detalhada as ações estratégicas e planejadas da gestão, todas voltadas para o fortalecimento e desenvolvimento do comércio local.

Entre as iniciativas realizadas desde o inicio do governo Ronaldo Lopes/João Lucas estão o apoio em campanhas publicitárias e a realização de eventos que fomentam a economia local, iniciativas que aumentando consideravelmente o fluxo de compras na cidade.

O gestor responsável por um novo ciclo de desenvolvimento no município fez ainda um breve e substancial resumo do progresso alcançado em todas as áreas a partir de 2021.

Avaliando o encontro como altamente benéfico, o Prefeito de Penedo expressou sua satisfação.

“Foi uma reunião muito proveitosa, pude falar para os empresários e também tive a oportunidade de ouvir o interesse do comércio. Tenho certeza de que a nossa parceria, que já era forte, a partir de agora se fortalece ainda mais. Estamos prontos para tomar decisões que, sempre, terão como foco o apoio ao comércio de Penedo.”

Foi um momento propício para que empresários penedenses relatassem situações pontuais que necessitam de atenção e apoio da gestão municipal. O intuito é que, por meio desse suporte, seja possível aprimorar não apenas as vendas, mas também o atendimento ao público, englobando tanto a população penedense quanto as pessoas que visitam a cidade.

A reunião contou com a presença de representantes de diversas pastas da Prefeitura de Penedo, enfatizando a abrangência e importância deste encontro para a consolidação de um ambiente de negócios mais fortalecido e cooperativo em Penedo.