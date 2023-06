Empresta OFERECE VAGAS em DIVERSOS estados

A Empresta, empresa reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e por ser uma empresa focada em tecnologia e inovação, imersa no meio digital, está com algumas ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, confira quais são as oportunidades em aberto:

Analista de RH – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Consultor (a) de vendas – FRQ Recife – Recife – PE – Efetivo;

Consultor (a) de vendas Loja/Externo – Barbacena – Efetivo;

Gerente de Vendas – Uberlândia – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Alfenas – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Franca – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – FRQ Ipatinga – Ipatinga – MG – Efetivo;

Vendedor de Loja – Salvador – BA – Efetivo;

Vendedor de Loja – Sete Lagoas – MG – Efetivo;

Vendedor de Loja – Aracaju – SE – Efetivo;

Vendedor de Loja – Vitória da Conquista – BA – Efetivo.

Mais sobre a Empresta

Falando mais sobre a Empresta, é interessante destacar que a marca conta com 27 anos de história. Hoje é a mais estruturada plataforma de crédito do Brasil. Com um modelo de negócios escalável, ágil e focado no cliente, oferece em seus canais os produtos de crédito dos maiores bancos e seguradoras do país. Democratizar o crédito nas melhores condições possíveis é a luta diária.

Com mais de 90 lojas, está presente fisicamente em dez estados e no Distrito Federal. Sua sede fica em Belo Horizonte (MG), e para atender as demais cidades do Brasil, tem um call center próprio. Também na capital mineira possui um time referência de marketing e tecnologia que desenvolve a própria plataforma de atendimento omnichannel, o CRM e o e-commerce.

Como enviar o portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!