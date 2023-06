Empréstimos estudantis Aidvantage: Os empréstimos Aidvantage se qualificam para perdão?

Tele Programa de Perdão de Empréstimos Estudantis Presidente Joe Biden aprovado no ano passado foi uma das decisões mais exigidas de toda a comunidade universitária. Por muitas gerações, dezenas de milhares de pessoas se formaram na faculdade com uma dívida enorme todos os anos que a maioria deles pagou ao longo de décadas. Em muitos casos, os graduados chegam a declarar falência para ganhar algum tempo dessa responsabilidade. A decisão histórica de Biden de declarar o perdão do empréstimo estudantil ajudou aqueles nas situações mais terríveis. Mas e aqueles que fazem parte de programas diferentes e não foram totalmente ajudados pelo novo programa? Especificamente, falaremos sobre as opções de perdão e reembolso do Empréstimos Estudantis Aidvantage programa.

O que são empréstimos estudantis Aidvantage?

Em primeiro lugar, a Aidvantage é uma empresa com fins lucrativos que foi contratada pelo Departamento de Educação para assumir a coleta de pagamentos de empréstimos estudantis federais da Navient. É considerada uma unidade da Maximus Education, LLC que não é propriedade da Navient. Como um dos sete agentes federais de empréstimos estudantis, a Aidvantage foi contratada pelo departamento com a capacidade de administrar sua carteira de empréstimos. Esta empresa também inclui responsabilidades como ajudá-lo a se inscrever em planos de reembolso. Adiar os pagamentos com adiamentos e tolerâncias e acompanhar o seu progresso em direção a um perdão do plano de reembolso baseado em renda.

Então, sim, o Aidvantage está incluído nos programas de perdão de empréstimos. Embora seja elegível apenas para os seguintes programas de perdão de empréstimos estudantis. Primeiro, há o perdão de reembolso baseado em renda que estende seu prazo de reembolso para 20 ou 25 anos. Há também o perdão de empréstimo de serviço público, que compensa o saldo devido em Empréstimos Diretos se você for funcionário do governo em tempo integral ou trabalhar para uma entidade sem fins lucrativos. The Teacher Loan Forgiveness, que permite que os professores que trabalham em escolas Title I eliminem até US$ 18.500 da dívida federal de empréstimos estudantis após cinco anos. A descarga de incapacidade total e permanente é bastante auto-explicativa, um médico precisa determinar que você não pode trabalhar fisicamente. Por último, mas não menos importante, a quitação da escola fechada apaga os saldos dos alunos emprestados cujas escolas fecharam.