Enquanto os rumores sobre o relacionamento de Shakira e Lewis Hamilton chegam à Mercedes, Toto Wolff responde

Adepois de um fim de semana de folga, Fórmula 1 está de volta com o Grande Prêmio do Canadá e tem havido muita conversa no grid, desde Max Verstappendominância de notícias extracurriculares.

Isso inclui os rumores de um relacionamento entre Shakira e Lewis Hamiltonembora nenhuma das celebridades tenha confirmado isso oficialmente.

No entanto, a revista People afirmou que eles estão namorando, com o colombiano sendo flagrado nos eventos do Grand Prix em Miami e em Barcelona.

Toto Wolff é questionado sobre Shakira e Hamilton

Agora, os rumores chegaram ao Mercedes parede do poço, com chefe de equipe Este é o Wolff perguntou se ele está ciente do romance.

“Não sei nada sobre isso”, foi sua resposta, quando questionado pelo Osterreich, um jornal austríaco.

Ele foi então questionado sobre o fato de que Shakira visitou corridas recentes e viu o Mercedes garagem.

“Não vi nada. Só estava olhando para a minha tela”, disse, brincando, ao ser questionado sobre o colombiano.