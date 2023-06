Enteado bilionário desaparecido do submarino Titanic assiste ao show do Blink-182 durante o resgate

CEnquanto a expedição submarina do Titanic continua, restam menos de 20 horas de oxigênio dentro da embarcação que desapareceu no fim de semana anterior. Uma das pessoas dentro do U-boat é um bilionário britânico Hamish Harding, que é uma das cinco pessoas a bordo. Você pensaria que sua família está terrivelmente preocupada com ele e esperando ao telefone por boas notícias sobre seu resgate. Mas não seu enteado, cujo nome é Brian e tem o identificador @audioguy182 no Twitter. Ele começou a postar artigos sobre a tragédia e revelou que um membro de sua família está dentro daquele submarino. No entanto, ele também postou várias fotos de um Blink-182 concerto a que assistiu enquanto o resgate continua sem boas notícias sobre seu padrasto ainda.

Submarino Titanic desaparecido: quem são os passageiros dentro do navio?MARCA ENGLISH

Brian criticou o rapper Cardi B por chamá-lo em público

Quem adora fazer vídeos sobre esses tipos de eventos é o rapper Cardi B, que de alguma forma se vê no meio de notícias que se tornam virais. Ela criticou Brian por se divertir em um show enquanto seu padrasto continua desaparecido dentro daquele submarino. Brian não aceitou bem e escreveu o seguinte: “Cardi B. Que celebridade pós-lixo. Cardi B tentando tirar influência de mim e do sofrimento de minha família. Fui a um show do Blink 182 para lidar com isso, em vez de ficar em casa e assistindo as notícias. Que vergonha, Cardi, tenha classe! Sabemos que todos os seus últimos lançamentos são lixo, mas sua carreira está desesperada por atenção agora?

O enteado de Hamish Harding também está flertando abertamente com modelos OnlyFans

Mas isso não é tudo, isso Brian cara também responde abertamente a Somente fãs com classificação X propostas de modelos no Twitter durante este momento difícil para sua família. Fale sobre não saber ler a sala e ser completamente surdo para o que está acontecendo no momento. A vida de seu padrasto está em perigo real agora, pois ele pode morrer sufocado por falta de oxigênio e tudo o que ele pode fazer é pensar em sexo? Ele está dizendo que está usando aquele show e as distrações para lidar com isso, mas a ótica definitivamente não é boa. Enquanto isso, tentaremos mantê-lo informado sobre as últimas horas de oxigênio restantes no navio e verificar se um resgate milagroso ainda está dentro do reino da possibilidade,