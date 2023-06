Enteado de bilionário desaparecido no Titanic Sub grita modelo OnlyFans durante a busca

As coisas estão começando a parecer muito sombrias para as 5 pessoas presas dentro do submersível destinado a explorar o Titanic … mas isso não impede o enteado de um dos homens desaparecidos de atirar com um modelo Onlyfans.

Hamish Harding é um bilionário britânico entre os passageiros do Titan da OceanGate – o submersível que perdeu a comunicação 2 horas depois de mergulhar no domingo. O enteado de Harding, Brian Szasz, tem sido muito ativo nas redes sociais à medida que a história se espalha pelo mundo.

Brian voltou ao Twitter na quarta-feira, primeiro pedindo a seus seguidores que continuassem a pensar em sua família, escrevendo: “Por favor, mantenha minha família em suas orações! 🙏🏽♥️”

No entanto, cerca de 30 minutos depois, sua atenção mudou para a serpentina e modelo do Onlyfans, Brea – que postou uma foto sua de biquíni com a legenda: “posso sentar em você”.

Brian, claramente interessado na foto, repostou e respondeu: “Sim, por favor! 🥰”

Claro, a seção de comentários de Brian começou a aparecer após a postagem. Um usuário escreveu: “Citação Lmao twittar uma armadilha de sede enquanto seu padrasto está perdido no mar é um negócio selvagem 😅” Outro acrescentou: “Esse cara adora blink-182 e ter mulheres sentadas em seu rosto e ele não tem medo de deixar o mundo saber. “

Como relatamos, Brian é o mesmo cara que anunciou que iria a um show do Blink-182 em San Diego enquanto os socorristas corriam para procurar Harding. Brian postou uma foto do lado de fora do show na noite de segunda-feira, claramente ciente de que iria sair do jeito errado e defendendo sua presença no show como uma forma de lidar com uma situação difícil.