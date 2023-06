Entourage de Shakira e suas dúvidas sobre Hamilton: ele é um mulherengo

Rhumores de um romance entre Shakira e Lewis Hamilton estão dando a volta ao mundo. Parece que o relacionamento está no caminho certo, embora nenhum dos dois tenha oficializado ainda.

Por enquanto, tanto a cantora quanto o piloto de F1 compartilharam momentos juntos, mas longe dos holofotes. No entanto, isso não os impediu de serem vistos em alguns lugares, por exemplo, no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami. Shakira também esteve em Barcelona para ver Hamilton, que está competindo na Campeonato Mundial de Fórmula 1que o faz viajar por todo o mundo.

Shakira está “feliz e emocionada”, como afirmou o jornalista Jordi Martín no programa ‘Amor y fuego’ (Amor e Fogo). O jornalista, no entanto, ofereceu algumas informações importantes que Shakiraque a comitiva havia compartilhado com ele. “Ele é um mulherengo”, disseram sobre o britânico.

Enquanto isso, El Confidencial acrescentou algumas informações de Shakiracírculo mais próximo em que dizem que Hamilton “é um perfil muito parecido com Gerard Piqué“.

Por outro lado, estão preocupados com o jeito de ser do britânico: “Ele é uma pessoa inconstante no campo sentimental, que gosta principalmente do processo de conquista, e que tem como prioridade seus interesses profissionais; além do amor, Lewis é um homem com um personagem forte, às vezes complicado de lidar; outras vezes, encantador”.

Além de toda a conversa sobre o relacionamento deles, Shakira continua focada em sua profissão, com novas músicas em andamento para lançamento em um futuro próximo. Seu próximo projeto será uma colaboração com a cantora Manuel Turizo.