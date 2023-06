Entre os elos: Musk vs. Zuckerberg? Além disso, a chegada de Ilia Topuria, polêmica do PFL, mais

Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg aparentemente querem lutar em uma gaiola um contra o outro neste ano louco que é 2023, e o presidente do UFC, Dana White, não quer apenas promovê-lo, ele está totalmente empenhado na ideia de promover o que ele prevê. será a “maior luta de todos os tempos na história do mundo”. Embora ele possa estar certo, você está interessado em vê-lo e, em caso afirmativo, gostaria de vê-lo no octógono?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel dará suas opiniões sobre a possível luta e o grande interesse de White em fazer parte dela. Além disso, os tópicos incluem a polêmica em torno da queda do PFL 6, o esforço fraco de Natan Schulte e Raush Manfio, ambos os lutadores suspensos – o que levou Schulte a ser expulso dos playoffs por Shane Burgos – quem é o culpado, o desempenho incrível de Ilia Topuria contra Josh Emmett no evento principal do UFC Jacksonville, se uma chance pelo cinturão pudesse ser o próximo, o card do UFC Vegas 76 de sábado encabeçado por Sean Strickland x Abus Magomedov e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta, que conta com o retorno de Jed Meshew, do MMA Fighting, ao desafiar Eric “New York Ric” Jackman pelo título BTL.

