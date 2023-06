Entre os links: alegações de Conor McGregor, impacto de Ngannou-Jones, UFC Jacksonville

Atualmente, Conor McGregor faz parte da 31ª temporada do The Ultimate Fighter com a expectativa de uma luta com o colega técnico Michael Chandler ainda este ano, mas a estrela do UFC se viu nas manchetes por supostas questões legais.

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel reage às acusações contra McGregor e discute os níveis de confiança na luta com Chandler. Além disso, eles vão discutir o vencedor do fim de semana passado entre UFC, Bellator e PFL, e que tipo de impacto o duelo entre Francis Ngannou e Jon Jones teve, o que fazer com a divisão dos médios do UFC após a grande vitória de Jared Cannonier sobre Marvin Vettori, uma potencial luta entre Cannonier e Khamzat Chimaev, e onde tudo pode deixar Israel Adesanya para sua próxima defesa de título, o card do UFC Jacksonville no sábado encabeçado por Josh Emmett e Ilia Topuria, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Eric “New York Ric” Jackman, do MMA Fighting, e Alexander K. Lee.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.