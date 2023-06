Entre os links: consequências do UFC 289, Amanda Nunes se aposenta, Charles Oliveira brilha, tripleheader no fim de semana

O UFC 289 está nos livros e cairá para a maioria da comunidade do MMA como um card que superou as expectativas. Ele também viu um dos melhores a competir dentro do octógono, chamando-o de carreira após uma defesa de título final dominante.

Em uma nova edição do Between the Links, o painel discute as consequências do evento pay-per-view do último sábado, Amanda Nunes se aposentando após sua vitória sobre Irene Aldana, e onde a divisão feminina de 135 libras vai daqui. Além disso, os tópicos incluem a finalização de Charles Oliveira sobre Beneil Dariush no primeiro round e se a revanche pelo título dos leves com Islam Makhachev é a luta certa, o Bellator 297 nesta sexta-feira, apresentando a busca de Patricio Pitbull para se tornar um campeão de três divisões, se esse for o melhor card do fim de semana, além de UFC Vegas 75, PFL 5 e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Alexander K. Lee.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.