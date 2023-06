Entre os links: McGregor x Chandler, falhas no teste de drogas do PFL, Bellator x RIZIN 2, UFC Vegas 74

O primeiro episódio da tão esperada 31ª temporada de O ultimo lutador está nos livros com os futuros adversários Conor McGregor e Michael Chandler como treinadores. Com o hype sendo construído ao longo do ano, a estreia da temporada e as sementes plantadas corresponderam?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel dará nota ao primeiro episódio de TUF 31, para ambos os treinadores, e se os níveis de intriga para o resto da temporada foram aumentados após o show de terça-feira. Além disso, os tópicos incluem Rob Wilkinson, campeão do PFL em 2022, adicionando à longa lista de lutadores que falharam nos testes de drogas para a temporada de 2023 e o quão ruim esse problema é para a promoção, Bellator x RIZIN 2 sendo anunciado para julho, junto com a adição de uma divisão peso-mosca do Bellator, o evento UFC Vegas 74 de sábado, encabeçado por Kai Kara-France x Amir Albazi, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Alexander K. Lee.

Assista ao show ao vivo em um horário especial de início às 15h ET / meio-dia PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.